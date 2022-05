Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben je bang voor bijen? Je bent niet de enige, maar ‘bang zijn is niet nodig’

Ben je bang voor bijen? Dan ben je niet de enige. Een derde van de Nederlanders (31 procent) is namelijk bang voor bijen. Maar volgens de Bijenstichting is er juist geen reden om bang voor ze te zijn.

Wilde bijen zijn juist erg rustig en zullen zeker niet snel iemand steken. De Bijenstichting roept mensen op om wilde bijen juist te lokken naar hun tuin of balkon om de populatie te helpen. Hieronder vertellen we je wat je wel (of misschien juist niet) moet doen als je bang bent voor bijen of wespen.

Wilde bijen worden bedreigd

Het gaat al lange tijd niet goed met de wilde bijen en hommels in Nederland. Van de 359 soorten wilde bijen is inmiddels 55 procent bijna of zelfs volledig uitgestorven. En die trend lijkt zich zich met rap tempo voort te zetten, met grote gevolgen voor de bijenstand, de biodiversiteit en de lokale voedselproductie in Nederland. Het merendeel van de Nederlanders is wel op de hoogte van het belang van de beestjes voor ons ecosysteem (98 procent) en voor onze voedselvoorziening (95 procent), zo blijkt uit het onderzoek.

Toch is er nog niet voldoende kennis over bijen onder Nederlanders. „We merken al langer dat er nog veel onwetendheid is over wilde bijen en de resultaten uit dit onderzoek bevestigen dat”, vertelt Jaap Molenaar, directeur van het Educatiecentrum van de Bijenstichting. „Zo dacht bijna driekwart van de respondenten dat de toenemende populariteit van imkers goed is voor wilde bijen. Dat ligt anders: imkers zorgen voor de gedomesticeerde honingbij en met die honingbij gaat het dan ook relatief goed. Juist de wilde bijen en hommels die zelfstandig leven en dus niet verzorgd worden door imkers kunnen onze hulp het meest gebruiken.”

Dit is wat je kan doen als je bang bent voor bijen (en wespen)

Ruim 4 op de 10 Nederlanders (41 procent) geeft aan liever geen bijen te willen zien rondvliegen in de buurt van hun huis. Wellicht dat angst hierin nog een barrière vormt voor sommige Nederlanders; 31 procent van de respondenten gaf namelijk aan bang te zijn voor bijen. Molenaar wil iedereen daarin graag geruststellen: „Wilde bijen zijn erg rustig van aard en zullen zeker niet snel iemand steken. Bij dreiging vliegen ze liever weg dan dat ze jou iets aandoen. Dus laat je daardoor vooral niet tegenhouden om de wilde bijen te helpen!”

Bij wespen is het vooral belangrijk om rustig te blijven, is het advies van natuurkenner Arjan Postma. „Dan word je eigenlijk niet gestoken. Het is vooral het bange gedoe en gewapper waar je je beter niet aan kunt wagen. Of zet een schaal rotte peren, watermeloen of ander fruit aan het einde van je tuin. Dan vliegen de wespen allemaal daarnaartoe, en hebben ze geen oog meer voor mensen.”

Heb je in augustus toch last van bijvoorbeeld wespen of een wespennest? Bel dan een destructor, zegt Postma. „Daar hoef je je niet schuldig over te voelen, want tegen die tijd heeft het nest zijn ecologische functie al volbracht. Het enige waar wij mensen last van hebben is wanneer de wespen in augustus honger krijgen. Dan kun je beter niet met een stuk taart in de tuin gaan zitten.”

Als er een bijennest in jouw tuin of omgeving zit waar je last van hebt, of zorgen over maakt, bel dan een imker. Zij kunnen de bijenkolonie naar een veilige plek overbrengen.

🐝 Vrijdag 20 mei is het Wereld Bijendag Om de aandacht te vestigen op het belang van bestuivers, de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling, heeft de VN 20 mei uitgeroepen tot Wereld Bijendag. 20 mei valt samen met de verjaardag van Anton Janša. Hij was een 18e-eeuwse pionier van moderne bijenteelttechnieken in zijn geboorteland Slovenië en de bijen prees voor hun vermogen om zo hard te werken, terwijl ze zo weinig aandacht nodig hadden.

Hoe kan jij jouw tuin volgens de Bijenstichting bijen-vriendelijk maken?

Het onderzoek laat ook zien dat ruim 6 op de 10 Nederlanders wel graag meer zou willen doen om de wilde bijen in Nederland te helpen, maar dat minder dan de helft weet wat ze hiervoor zouden kunnen doen. Twee belangrijke manieren waarop je wilde bijen kan helpen, zijn door biologisch gekweekte zaden, bloembollen en planten te gebruiken en door plekken met nestels te creëren.

„De onderzoeksresultaten laten zien dat bijna één op de drie de Nederlanders denkt dat alle bloembollen, zaden en planten geschikt zijn voor wilde bijen. Niet alle bloemen en bloeiende planten maken echter onderdeel uit van het bijendieet. De keuze voor biologische zaden in de tuin of op het balkon is echt een belangrijke. Als iedere Nederlander deze kleine aanpassing zou maken, kunnen we samen al heel wat teweegbrengen!”, aldus Molenaar.

„Vaak wordt alleen gedacht aan voedsel, maar ook nestelplekken zijn cruciaal voor het behoud van onze wilde bijen. 30 procent van de wilde bijen broedt bovengronds en 70 procent in de grond. Voor bovengronds zijn bijenhotels de perfecte oplossing; voor in de grond is een kale plek of een zandberg in de tuin ideaal. Het gebruik van biologische zaden is een eerste stap, maar we raden ook zeker aan om een nestelplek in de tuin of op het balkon te overwegen.”