Onweer! Het donderde erop los: na zonneschijn komt… regen

Na zonneschijn komt… regen. Dat heeft Nederland afgelopen nacht wel gemerkt. Het was raak met flinke buien en vooral: onweer. Ook vandaag blijft de zon, die we de afgelopen dagen veel hebben gezien, veelal ‘uit’. Maar onweer betekent wel mooie plaatjes en veel reacties. Vandaag is het opnieuw broeierig en drukkend warm, maar er zijn ook stevige buien. Het kan daarbij onweren en even flink plenzen.

Meerdere mensen lijken in de hele vroege ochtend wakker geschrikt te zijn geweest van het gedonder. Tussen half 5 en 5 ‘s ochtends, melden een aantal Twitteraars. Op veel plaatsen blijft het echter een tijdje droog en vanuit het zuiden komt er ruimte voor de zon, meldt Weeronline.



Word net wakker van het #onweer hier in #Rotterdam. (04:30) — JanHenk (@JanHenk038) May 19, 2022



Wakker worden van flitslichten. Nu gerommel. Daar gaat mijn nachtrust. De tuin is er vast wél blij mee. #onweer #regen pic.twitter.com/7rzfmIohXK — Jelle Gunneweg (@JelleGunneweg) May 19, 2022



Het weer vandaag

Vanmiddag volgen nieuwe buien. Deze kunnen lokaal fel zijn met naast onweer ook hagel en zware windstoten. Het wordt 21 graden in het westen tot lokaal 28 graden in het (zuid)oosten. Aan het eind van de middag en begin van de avond wordt het overal droog. Morgen worden er opnieuw buien verwacht met op sommige plaatsen veel regen. In het zuidoosten is er kans op zeer felle buien met hagel en zware windstoten.

Eind van de middag en vroeg in de avondtrekken de buien naar het oosten weg en de rest van de avond en nacht verloopt overal droog. Daarbij wisselen opklaringen en hoge wolkenvelden elkaar af. De temperatuur zakt naar 8 tot 11 graden. In Zeeland en Zuid-Limburg wordt het niet kouder dan een graad of 14. Het wordt nevelig met vooral in het oosten, noorden en midden van het land kans op mistbanken.

Onweer zorgt voor mooie plaatjes

Het gedonder van de afgelopen vroege ochtend heeft Nederland bezig gehouden. Twitter is volgestroomd met reacties en mooie plaatjes van het weersverschijnsel. Al is niet iedereen even blij met het gedonder en geflits: „Onweer in een nachtdienst”, schrijft Twitteraar Wendy angstig.



Waar ik altijd nog banger voor ben is zojuist een feit geworden; #onweer in een nachtdienst 😩😭 — 𝚆𝚎𝚗𝚍𝚢 𝙻. (@xwendyzorgt) May 19, 2022



Vanuit de weerkamer bij Buienradar werden we gewekt door fluitende vogels en onweer! Werd jij ook wakker van onweer vanochtend?#onweer #thunder #buienradar pic.twitter.com/uuBQM30Coc — Buienradar (@BuienRadarNL) May 19, 2022



