Leraren middelbare scholen protesteren 8 juni met een landelijke ‘examenstunt’

Een examenstunt hoort natuurlijk bij de examenleerlingen, maar het lijkt de Algemene Onderwijsbond (AOb) een goed idee om de rollen even om te draaien. Ze roepen leraren van middelbare scholen op om 8 juni hun werk neer te leggen voor een landelijke ‘examenstunt’. De bond wil hiermee actievoeren voor een betere cao.

De stunt vindt pas plaats na de examens van de leerlingen. Deze zijn 30 mei afgelopen. De herkansingen beginnen pas op 13 juni, dus zij hebben ook geen last van de actie. De herkansingen zijn voor de scholieren die hun diploma niet hebben gehaald. De inhoud van de landelijke ‘examenstunt’ is nog niet bekend.

Torenhoge druk voor leraren

Volgens de AOb is de werkdruk in het voortgezet onderwijs te hoog en het salaris te laag. Die druk is ook al jaren torenhoog. Geld dat hiervoor is vrijgemaakt door het kabinet, dreigt „weg te rommelen door de werkgevers”, aldus de onderwijsbond. Het Onderwijsakkoord heeft 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. „De besteding willen werkgevers voor een groot gedeelte overlaten aan de teams, waardoor er weinig overblijft voor individuele werkdrukverlaging”, vertelt de bond.



Waar protesteren ze precies voor? Het gaat vooral om het geld dat gebruikt moet worden om elke docent en ondersteuner keuze-uren per jaar te geven. Deze kunnen ze inzetten voor persoonlijke ontwikkeling. Ook zou een leraar maximaal 24 lesuren moeten krijgen per week. „Als al die teams zelf de verdeling moeten bepalen om werkdruk te verminderen, raakt het overzicht kwijt”, zegt Jelmer Evers, AOb-bestuurder.

In actie met landelijke ‘examenstunt’

Evers zegt nog weinig animo te bespeuren bij de werkgevers om duidelijke afspraken te maken over die werkdruk en het verbeteren van het onderwijs. De bestuurder hoopt daarom dat alle docenten en ondersteuners in actie komen op 8 juni met de ‘examenstunt’. Hij heeft een duidelijke boodschap: „Als we niet oppassen, dan wordt die 300 miljoen euro weggerommeld en ziet het personeel er niets meer van terug in de vorm van een lagere werkdruk.”