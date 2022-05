Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat zijn toch die apenpokken en hoe gevaarlijk zijn die eigenlijk?

Het begrip apenpokkenvirus is in een hele korte tijd ineens berucht geworden. Dit nieuwe virus woekert langzaam maar zeker door Europa en komt waarschijnlijk ook in Nederland terecht. Maar wat is dit voor virus? Wat zijn de symptomen en hoe gevaarlijk zijn die apenpokken?

Maak je allereerst niet gelijk te veel druk. Verreweg de meeste mensen genezen binnen een paar weken. Wat de symptomen van apenpokkenvirus zijn? Koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Later volgen de zogenoemde ‘pokken’, oftewel huiduitslag. Geen prettige ervaring, maar niet levensgevaarlijk. Mensen met een slechte weerstand lopen meer risico.

Apenpokkenvirus verspreidt zich

Hoewel het apenpokkenvirus eerder niet buiten de continent-grenzen van Afrika kwam, verspreidt het zich nu ook op andere plekken. In België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië en Zweden zijn besmettingen vastgesteld, evenals in de Verenigde Staten, Canada en Australië. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers voorziet ook in Nederland besmettingsgevallen van het virus. Eerder raakten voornamelijk mensen besmet die in Afrika verbleven. De recent besmette personen liepen het virus daar niet op.

Voor dat je denkt: ‘Déjà vu naar twee jaar geleden’, dit is een ander verhaal dan bij Covid. Het apenpokkenvirus loop je op door nauw huidcontact. Dit kan door een open wondje aan te raken. Dat gebeurt via lichamelijk contact of bijvoorbeeld tijdens de seks. Onder de besmettingen blijken veelal mannen die seksueel actief zijn te zijn, volgens gezondheidsdiensten. „Gezien de ongebruikelijk hoge aantallen besmettingen van mens naar mens op deze manier, is de kans groot dat het virus zich verder verspreidt door nauw contact, bijvoorbeeld tijdens seksuele activiteiten”, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Ook verspreidt het apenpokkenvirus zich niet zoals het coronavirius. De langst bekende ‘keten van besmettingen’ tot nu toe bestaat uit negen mensen. Dat is aanzienlijk kleiner dan bijvoorbeeld bij het coronavirus.

Vaccinatie tegen de apenpokken

Het virus werd in 1958 ontdekt bij een Java-aap in een proefdiercentrum. Vandaar dat de naam naar een aap is vernoemd. Gisteravond schoof viroloog Ab Osterhaus bij Op1 aan om over dit virus te vertellen. Daar legde hij uit dat veelal knaagdieren het virus bij zich dragen. Osterhaus vertelde dat het virus lijkt op de pokken, een virus dat rond de jaren 80 werd uitgeroeid. Destijds werden mensen gevaccineerd tegen de pokken, maar die vaccinaties zijn al een tijdje gestopt. Daardoor zijn mensen onder de vijftig niet meer gevaccineerd en dus niet beschermd tegen pokken. Dat vaccin werkt ook tegen de apenpokken. De viroloog legde uit dat, anders dan bij Covid, er een heel goed vaccin klaarligt voor dit virus.