Drukke festivalmaand met tekort aan personeel, de branche gaat het toch redden

Overal lijken er personeelstekorten te zijn. Ook in de festivalbranche. En dat nu de drukke festivalmaand eraan komt. Veel verschillende betrokkenen uit de sector zijn er toch van overtuigd dat de evenementen niet gecanceld gaan worden. Jouw geplande festival gaat dus waarschijnlijk gewoon door.

Dat zeggen ze tegen persbureau ANP. Zo zit de festivalbranche volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), op een echt knelpunt en dan vooral bij de toeleveranciers. „Een festivalorganisator bedenkt het evenement – het concept, de line-up – maar veel andere zaken worden uitbesteed aan andere partijen.” Hier zijn de tekorten in te vinden.

Personeelstekorten in de festivalbranche

Schans vertelt dat er „over de hele linie” tekorten zijn. Er zijn bijvoorbeeld absolute aantallen aan barmedewerkers en stagehands nodig voor de evenementen. „Na twee jaar corona is veel georganiseerd personeel weg. Er is nu een enorme wervingscampagne gaande, maar zeker niet iedereen keert terug. Met name zelfstandigen die wel beschikbaar zijn, zijn een stuk duurder geworden”, vertelt de VNPF-directeur.

Directeur Schans is niet de enige die dit beaamt. Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) ziet ook dat er op alle plekken nog mensen nodig zijn. De VVEM vertegenwoordigt allerlei partijen uit de festivalbranche. Van muntjesmakers tot barbouwers. „De harde vaste kern werkt nog wel in de branche, maar de flexibele schil zijn we kwijtgeraakt in de coronacrisis”, aldus Westermann.

Voor vacatures als beveiligers heb je mensen nodig die een opleiding hebben gevolgd. Deze plekken zijn lastiger te vullen dan bijvoorbeeld horecapersoneel. „Als ik vandaag studenten werf om biertjes te tappen, kunnen ze volgende week komen werken.” Hier zit de moeilijkheidsgraad dus niet in. „In de evenementenbranche is het een combi van een dag werken en nog een paar uurtjes feest meepakken. Bovendien ben je vrijer qua werktijden dan in de horeca.”

Juni is festivalmaand

Een tekort dus nu de drukke festivalmaand eraan komt. Volgens Westermann is juni traditioneel erg druk met festivals. Ga je daar dan als bezoeker iets van de tekorten merken? Het streven is van niet. „We gaan ervan uit dat het allemaal lukt, al zal je soms ergens wat langer moeten wachten. Zeker bij meerdaagse festivals is er in het begin even een piek qua drukte, maar daarna valt het wel mee”, legt Schans uit.

🍻 Festivals om naar uit te kijken De komende weekenden staan er meerdere festivals gepland. Het pinksterweekend heeft de grote piek. In dat weekend worden er in Amsterdam bijvoorbeeld Amsterdam Open Air en Lente Kabinet georganiseerd. In Arnhem vind je Arnhem Free Your Mind en ook het Brabantse Erp Harmony of Hardcore vindt plaats. Later in juni gaat ook Pinkpop van start. Dit is de eerste editie sinds de uitbraak van het coronavirus.

Geen annuleringen

Ook Westermann heeft vertrouwen in een goede uitkomst. „Ik heb het gevoel dat we het net voor elkaar gaan krijgen, al zal de rek qua personeel volledig opgezocht worden.” Hij ziet annuleringen van evenementen door tekorten aan personeel niet zo snel gebeuren. Schans heeft ook nog geen signalen ontvangen van leden die festivals gaan annuleren. „In de Covid-tijd was dat wel zo, maar ik heb dat nu van niemand gehoord.”

„Als een evenement niet door kan gaan is dat omdat er niet genoeg kaartjes zijn verkocht. Of omdat de kosten te hoog zijn geworden” – Westermann

Jouw festival gaat dus waarschijnlijk gewoon door, al zou je misschien wel wat langer in de rij voor de ingang moeten gaan staan.