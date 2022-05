Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anouk: ‘Ook twee meiden uit mijn team slachtoffer The Voice’

Anouk, oud-coach bij The Voice of Holland, zegt twee meiden in haar team te hebben gehad die slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. De zangeres kwam daar naar eigen zeggen pas achter toen ze, naar aanleiding van de uitzending van BOOS in januari, waarin verhalen over seksueel wangedrag bij de talentenjacht naar buiten kwamen, op onderzoek uitging.

„Met mijn team hebben we met onze kandidaten uit alle seizoenen contact gezocht. Zo kwam ik erachter dat er ook twee meiden uit mijn teams onder de slachtoffers waren”, zegt Anouk in De Telegraaf-bijlage Vrouw. „Erg dat ik daar nooit weet van heb gehad.” De zangeres geeft verder geen details over deze oud-deelnemers.

Anouk vindt het heel erg dat ze niet wist van de verhalen over oud-bandleider Jeroen Rietbergen, coach Ali B en een regisseur. „Dat maakt het zo’n rollercoaster in mijn hoofd: het zijn mannen die ik graag mocht. Met Jeroen had ik veel contact over de muziek enzo. Dat lijntje is kort, net als met Ali.”

Wanneer wist Talpa van klachten over The Voice of Holland?

Wat duidelijk is, is dat er een best aantal vrouwen aangeeft last te hebben gehad van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Wat echter een beetje wazig blijft, is wanneer Talpa precies op de hoogte werd gebracht van die klachten. Zelf zei Talpa-baas John de Mol dat een klacht over zijn (toenmalige) zwager Jeroen Rietbergen hem in 2019 bereikte. Maar deze week bleek dat iemand in 2018 al melding maakte van zulk gedrag. Sébas Diekstra, advocaat van meerdere slachtoffers rond The Voice, zei dat een vrouw zich bij hem had gemeld die zei dat Talpa destijds niks met haar klacht deed.

„Het verbaast ons dat de heer Diekstra zich niet eerst bij Talpa heeft gemeld voor wederhoor, maar dat wederom eerst de route via de pers wordt gezocht”, reageerde de woordvoerder van Talpa. „Wij hebben verder niets toe te voegen aan de eerder afgegeven statements. Zoals verklaard, is ons één geval bekend van grensoverschrijdend gedrag waarop destijds adequaat is gehandeld. Zolang niet duidelijk is wat precies de klacht is, waar en wanneer dat heeft plaatst gevonden en aan wie dit destijds in 2018 is gemeld, kunnen wij hier onmogelijk op reageren. Een ding is zeker: dit heeft de directie nooit bereikt.”

