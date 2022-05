Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koophuis onbetaalbaar voor starters? Deze gemeente koopt de grond voor je

Een huis kopen is tegenwoordig niet voor iedere ‘Jan Modaal‘ een fluitje van een cent. Maar de gemeente Westland wil starters op de woningmarkt een duwtje in de rug geven. Een woonfonds dat de grond van het koophuis bekostigt, moet mogelijkheden bieden.

Dat de woningmarkt aardig oververhit is, is je vast niet ontgaan. Je wordt zo met tienduizenden euro’s overboden. Maar de gemeente Westland kon dat niet langer aanzien. Zij helpen tweehonderd starters bij de aankoop van hun eerste woning. Een flinke pot met geld, oftewel een woonfonds met zo’n 20 miljoen euro, moet het voor de starter makkelijker maken om een huis te kopen.

Gemeente koopt met woonfonds grond voor koophuis starters

Omroep West schrijft er vandaag over. De gemeente Westland helpt de groep huizenzoekers die net tussen wal en schip vallen. Want de starter kan door de hoge woningprijzen niet makkelijk een woning kopen, maar hun inkomen is te hoog voor een woning in de sociale sector. Huren in de vrije sector is vaak weer te prijzig.

Hoe dat woonfonds werkt? De gemeente koopt de grond waar het huis op staat. De grond blijft zolang de koper er woont van de gemeente. „Dat is ongeveer een derde van de vraagprijs van de woning. In het geval van een woning van 300.000 euro, financieren wij dus een ton”, vertelt fractievoorzitter Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland tegen Omroep West.

Oplossing voor oververhitte woningmarkt

De bijdrage van de gemeente wordt gezien als investering. „De gemeente ‘belegt’ een deel van zijn reserves in grond. Het is dus geen uitgave”, aldus Keizer. Maar, niet geheel onbelangrijk om te weten, dat geld komt niet gewoon aanwaaien. Nee, een koper betaalt rente over de bijdrage van de gemeente. Hoeveel dat precies is, zoekt de gemeente Westland nog uit. „Het wordt waarschijnlijk een heel kleine rente, van 1,3 procent”, aldus raadslid Andre van den Berg van Gemeentebelang Westland tegen de regionale omroep.

„De grond blijft zolang de koper in het huis woont van de gemeente, tenzij de koper het wil overkopen. Wanneer dit niet gebeurt en de woning uiteindelijk weer verkocht wordt, zal ook een derde van de verkoopprijs weer terugvloeien naar de gemeente”, aldus Van den Berg. Westland is de eerste gemeente die op deze manier iets aan de krappe woningmarkt probeert te doen.