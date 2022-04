Het Metro-panel over de stelling: ‘Jan Modaal moet straks echt op de kleintjes letten’

'Jan Modaal naar de camping in plaats van Caraïbisch Gebied '

„Het modale inkomen is het meest voorkomende inkomen in het land. Dat was in Nederland in 2021 36.500 euro, inclusief vakantiegeld. Daarmee is het geen topinkomen, maar zeker ook niet het minimum. Het zijn vooral de mensen die (ruim) onder dat modale inkomen zitten die als eerste de gevolgen van steeds hogere prijzen voelen.

Naarmate die prijsstijgingen verder doorgaan, raken ook mensen die boven het minimum zitten in de knel. Jan(tien) Modaal hield voor de prijsstijgingen misschien nog wel wat van zijn of haar inkomen over en kon mogelijk elke maand nog wat opzij leggen, maar dat wordt ook met dit inkomen steeds lastiger. Dus gaat hij doen wat de minima al lang deden: letten op koopjes, een nieuwe aankoop toch nog maar even uitstellen en ook dit jaar misschien toch maar naar de camping in plaats van een dure reis naar het Caraïbisch gebied. Per saldo is Jan Modaal nog wel aanzienlijk beter af dan de minima die het met aanbiedingen al lang niet meer redden en steeds vaker hun toevlucht tot de voedselbank moeten nemen.”

‘Centen in plaats van procenten’

„Goede maatregelen om de lage inkomens tegemoet te komen, zijn dun gezaaid. Vaak profiteren ook of zelfs vooral de hogere inkomens. Zoals bij de lagere brandstofaccijns: daar heb je niets aan als je met de fiets of de tram naar je werk gaat. Ook morrelen aan de inkomsten- of vermogensbelasting helpt niet. Dat zijn belastingen waar lage inkomens maar weinig aan bijdragen.

Omdat mensen met een laag inkomen een groot deel van dat inkomen aan eerste levensbehoeften uitgeven, hebben zij wel baat bij een lagere btw op bijvoorbeeld brood, melk, pasta, fruit en aardappelen. Toegegeven, ook hogere inkomens kopen die producten, maar zij geven een groter deel van hun inkomen uit aan luxeproducten die onder een hoger btw-tarief vallen. Dus profiteren zij verhoudingsgewijs minder van zo’n btw-verlaging op eerste levensbehoeften. Natuurlijk zou iedereen gebaat zijn bij hogere lonen (waar eerder ook minister-president Mark Rutte al toe opriep), maar die loonsverhoging zou dan wel in „centen in plaats van procenten” – een vakbondsleus uit de jaren zeventig – moeten zijn, anders profiteren opnieuw de hogere inkomens.”