1 op 3 huizen verkocht voor halve ton boven vraagprijs

Tegenwoordig wordt bijna een op de drie huizen met meer dan een halve ton overboden. Wie een huis wil kopen, ontkomt er bijna niet meer aan om flink over te bieden, blijkt uit een analyse van RTL Nieuws.

In het laatste kwartaal van vorig jaar werd in 30 procent van de gevallen overboden met een halve ton, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) die RTL Nieuws heeft opgevraagd. Een jaar eerder was dit nog het geval bij 5 procent van de verkochte woningen. Gemiddeld wordt op 81 procent van alle verkochte woningen overboden. Een jaar eerder ging het nog om 59 procent van de huizen.

1 op 20 huizen voor meer dan miljoen verkocht

De Nederlandsche Bank (DNB) wil onderzoeken of het overbieden op de woningmarkt aan banden kan worden gelegd. Dat laten zij weten naar aanleiding van de cijfers, die RTL Nieuws naar buiten bracht. Eerder werd al bekend dat 1 op de 20 huizen inmiddels voor meer dan een miljoen wordt verkocht.

Er is veel opstand van de samenleving over de huidige woningcrisis. Zo werden er vorig jaar twee woonprotesten georganiseerd, waar duizenden protestanten op af kwamen. De organisatoren spreken van een wooncrisis en eisen dat er actie wordt ondernomen om de in hun ogen nijpende situatie op de woningmarkt te verbeteren.

Woonprotest

De partijen achter het woonprotest eisen onder meer garanties op beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en woonzekerheid. Ook willen ze minder marktwerking en lagere huren en een verbod op tijdelijke huurcontracten. Ook pleiten ze voor volwaardige zeggenschap en onafhankelijke ondersteuning voor bewoners bij plannen voor hun woning, buurt en stad.

Een coalitie van zestien grote steden vraagt het kabinet om zo snel mogelijk werk te maken van de wooncrisis. „Pas belemmerende wet- en regelgeving aan", roepen zij. Om sneller meer woningen te kunnen realiseren, vragen zijn om jaarlijks 2 miljard extra van het Rijk. De vier grote steden, samen met onder meer Arnhem, Zwolle, Den Bosch en Haarlem, willen in totaal ongeveer een miljoen nieuwe woningen bijbouwen.