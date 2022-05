Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hete wespenzomer op komst, volgens experts: wat verwachten ze en wat kun je doen tegen wespen?

Nederland mag zich opmaken voor een zomer met flink wat wespenplagen. Dat voorspelt ongediertebestrijdersplatform Beestjes Kwijt op basis van haar dagelijkse cijfers. Waar de wespen vorige zomer pas laat op gang kwamen, kun je je dit jaar beter nu al opmaken voor de komst van de zwart-gele vliegers. Het rustige, warme voorjaar waar we nu in zitten heeft er volgens hen alles mee te maken.

Hoe het komt dat ongediertebestrijdersplatform Beestjes Kwijt nu waarschuwt voor een wespenzomer? „We zien in april en de eerste weken van mei een toename van maar liefst 450 procent in zoekopdrachten op Google die met wespenbestrijding te maken hebben, in vergelijking met vorig jaar”, vertelt Merijn Janssen, directeur van het platform. Wat dat zegt? „Dat we in de maanden juni, juli, augustus en september mogen rekenen op flink wat overlast van wespen.”

Wespen op komst

Vorig jaar kende Nederland juist een heel rustige wespenzomer, die ook pas in augustus op gang kwam. „Dat had toen alles te maken met een koud, nat en winderig voorjaar”, weet Janssen. „We maken nu een heel rustig, relatief warm voorjaar mee en dat zie je direct terug in de ontwikkeling van insecten en de groei van hun nesten. Dat gaat dan hard. Zo zullen we deze zomer bijvoorbeeld ook meer last hebben van mieren dan vorig jaar. We zien dat niet alleen aan onze cijfers, onze bestrijders bevestigen het beeld.”

Zo kregen de ongediertebestrijders van Beestjes Kwijt, Marco van Hunen en van David van den Broek, respectievelijk werkzaam in Gelderland/Overijssel en Limburg, de laatste weken opvallend veel meldingen over muggen. „En dat is vroeg in het seizoen”, aldus Van Hunen. „De aanwezigheid van veel muggen en vliegjes speelt wespen in de kaart, want wespen vangen die kleine insecten en brengen ze naar hun nest als voedsel voor de larven. Vaak gaat dat dus hand in hand: overlast van muggen en wespen.”

‘Wespenseizoen begint vroeg’

Ook in Limburg worden al veel muggen gespot. „En het wespenseizoen begon eveneens vroeg bij ons”, vertelt Van den Broek. „Al in februari kregen we de eerste melding. Dan ga je daarnaartoe en denk je aan de Franse veldwesp, maar nee, het was een limonadewesp. Dat was onverwacht, want die zie je normaal gesproken pas later in de lente. In maart was het even rustig, maar vanaf april begon het aantal aanvragen om beginnende wespennesten te verwijderen al toe te nemen. Als dat zo doorgaat denk ik dat we in juli en augustus flink aan de bak kunnen.”

Metro wilde daar wel meer over weten, dus belden we met nautuurkenner Arjan Postma over het komende wespenseizoen. Hij kan echter niet met zekerheid zeggen of we veel, of vroeg in de zomer, last gaan krijgen van wespen: „Waar op gedoeld wordt, is dat het nu erg droog is. Als er in het voorjaar veel stortbuien zijn, verdrinken veel koninginnen en beginnende nesten. Aan het einde van de zomer heb je dan minder wespen. Dus omdat het nu droog is, ‘zullen er wel veel wespen komen’. Maar dat is nog maar de vraag.”

Postma legt uit hoe het zit: „Door die droogte zijn er weinig insecten waarmee wespen hun jongen voeren. Zolang ze jongen hebben zijn ze totaal ongevaarlijk en negeren ze ons ook volledig. De jongen plassen een soort suikerwater uit, net zoals bladluizen doen. En dat is waar de volwassen wespen van leven. Tegen de tijd dat het augustus wordt, verlaten de koninginnen het nest en gaan ze zich op de winter voorbereiden. Dan hebben de andere wespen niks meer te doen én zijn ze hun voedsel kwijt omdat de jongen groot zijn. Dan gaan ze op zoek naar onze suiker. Dus als de wespen door de droogte van nu al geen insecten kunnen vinden, is het maar de vraag of hun nesten ook groot kunnen worden.”

🐝 Wat te doen tegen (en bij) wespen Blijf gewoon rustig rondom wespen, is het advies van Postma. „Dan word je eigenlijk niet gestoken. Het is vooral het bange gedoe en gewapper waar je je beter niet aan kunt wagen. Of zet een schaal rotte peren, watermeloen of ander fruit aan het einde van je tuin. Dan vliegen de wespen allemaal daarnaartoe, en hebben ze geen ogen meer voor mensen.” Heb je in augustus toch last van wespen of een wespennest? Bel dan een destructor, zegt Postma. „Daar hoef je je niet schuldig over te voelen, want tegen die tijd heeft het nest zijn ecologische functie al volbracht. Het enige waar wij mensen last van hebben is wanneer de wespen in augustus honger krijgen. Dan kun je beter niet met een stuk taart in de tuin gaan zitten.”

Wespennesten verwijderen bij overlast

Volgens Beestjes Kwijt is het echter raadzaam om wespennesten in een zo vroeg mogelijk stadium te verwijderen. „Maar alleen als een nest op een plek zit waar veel menselijk verkeer is”, aldus Janssen. „Dus vlak bij je terras, onder de carport of in de garage, daar waar je dagelijks moet zijn. Een wespennest onder je dakpannen of in de spouwmuur is ook niet prettig, want vroeg of laat vinden de wespen hun weg naar binnen toe. Het nest wordt immers steeds groter en dus is er behoefte aan extra in- en uitgangen.” De wespenbestrijders van Beestjes Kwijt maken de borst alvast nat.