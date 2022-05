Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederland beweegt te weinig: zo kun jij meer bewegen tijdens kantoor- of thuiswerkdagen

Het gaat om ruim de helft van onze bevolking: 53 procent van de Nederlanders bewoog vorig jaar niet genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer bewegen dus op bijvoorbeeld kantoor- of thuiswerkdagen. Met deze tips lukt dat makkelijk.

Het onderzoek is gebaseerd op de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Volgens deze adviezen zouden volwassenen wekelijks ongeveer 2,5 uur matig intensief moeten bewegen. Denk aan lopen, fietsen of zwemmen. Voor kinderen is dat advies ongeveer een uur. Wat ook wordt aanbevolen zijn spier- en botversterkende activiteiten zoals atletiek, voetbal en dansen.

Onze beweegdrift lijkt weg

Waar het ook iets minder mee gaat is onze beweegdrift. Als we kijken naar eerdere jaren dan zien we weinig vooruitgang in de beweegdrift van de Nederlanders. Kinderen van 4 tot 12 jaar en 65-plussers zijn wel meer gaan bewegen. Kinderen lopen vaker naar school en senioren gingen vaker aan de wandel.

Het gaat vooral om de leeftijdscategorie 18- tot 65-jarigen die er dus op achteruit zijn gegaan. Als we bijvoorbeeld kijken naar de periode 2018 tot 2020, dan zit 50 tot 56 procent op voldoende beweegniveau.

In hoeverre de coronaperiode invloed heeft gehad op het onderzoek, is niet duidelijk te zeggen. Er werd mensen vooral naar hun gedrag in een ‘normale’ week gevraagd. Een week tijdens corona had een andere invulling dan normaal.

Nederlanders sporten en zitten

Hoe komt het eigenlijk dat Nederlanders weinig bewegen? We vroegen het aan Noor Willemsen, specialist Fit en Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. „Wat we zien is dat de meeste Nederlanders zitten in een werksetting, dat komt door veel kantoorwerk”, vertelt ze over de telefoon. „Het belang van bewegen door de dag heen wordt vaak onderschat. Nederlanders zijn fanatieke sporters, maar we zitten wel heel veel.”

Willemsen legt dit verder uit: „Mensen denken met een uurtje sporten in de week genoeg te bewegen, maar zijn zich er niet van bewust dat verspreid over de week bewegen beter is voor hun gezondheid.” Als je deze beweegmomenten dus niet verspreid, dan voldoe je niet aan de beweegrichtlijnen. „Mensen die wel voldoen aan de richtlijnen bewegen vaker dan alleen dat ene sportmoment.”

Te weinig bewegen en veel langdurig zitten kan ook nog voor negatieve gezondheidseffecten zorgen, zoals hart- en vaatziekten of vroegtijdig overlijden. Tips voor meer beweegmomenten zijn dus welkom!

Pak die beweegmomenten

De eerste tip van Willemsen is dus ook om zoveel mogelijk kleine bewegingen te doen. „Zet je lijf even aan het werk. Ga bijvoorbeeld even wandelen tijdens de lunch of pak elk half uur een kop thee. Zet de waterkoker dus niet op je bureautafel, maar maak daar ook een beweegmoment van”, legt de expert uit.

Een andere tip van de specialist: „Als je naar het toilet bent geweest, doe dan twee squats en ga dan weer verder.” Bedenk bij jezelf wat je doet op een dag en welke beweging je daaraan kan koppelen. „Ook dit zorgt voor een kort beweegmomentje.”

De Nationale Beweegminuut

Een andere makkelijke invulling voor je beweegmoment is de Nationale Beweegminuut. Dit is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het concept is heel simpel: beweeg iedere dag om 11.00 uur ’s ochtends één minuut lang. Regelmatig opstaan en bewegen is goed voor je en op deze manier makkelijk toe te passen in je schema. Dit kan natuurlijk zowel thuis, als op de werkvloer.

Kun je wat extra begeleiding gebruiken tijdens het bewegen? Daar kan de Nationale Beweegminuut ook bij helpen. Praat met Billy de Chatbot. Wanneer je hem het bericht ‘Beweegminuut’ via WhatsApp stuurt, gaat hij je helpen. Je krijgt instructievideo’s en tips. Toch die extra motivatie om de minuut door te komen. Billy is als WhatsApp-service de hele dag beschikbaar en kan je vinden via de QR-code op de website van de Nationale Beweegminuut (scroll naar beneden).

