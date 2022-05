Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#251 ‘Straks ben jij in dat huis en loopt je ex daar ook constant rond!’

Maud is dringend op zoek naar een nieuwe woning. Hoewel de enige woning die geschikt is van de nieuwe vlam van Tommy, Charlie, blijkt te zijn, doet ze alsof haar neus bloedt en gaat ze akkoord met de woning. Als ze met haar nieuwe liefde Gio op een festival staat, komt ze echter een stel tegen dat ze liever niet had gezien: Tommy en Charlie.

Als er een kampioenschap ‘Rood Worden’ had bestaan, dan was ik het geworden toen ik Tommy en Charlie tegen het lijf liep vorige week. Na elkaar eerst drie seconden geschrokken aan te hebben gestaard, forceerde ik een grote lach op mijn gezicht en kirde met een hoog stemmetje: „Tommy?! En Charlie?!! Nou, wat toevallig!” waarna ik beiden een knuffel gaf. Ook Tommy was knalrood. Charlie had niks door en vroeg enthousiast waar wij elkaar van kenden. „Maud is mijn nieuwe huisgenoot over een paar weken!” gooide ze er direct achteraan.

Daar gaat mijn plek in dat mooie huis, dacht ik. Ik kromp alvast ineen voor het antwoord van Tommy. Maar die stamelde dat ik een vriendin van hem was van vroeger. Verbaasd keek ik hem aan, maar Tommy ontweek mijn blik. Charlie kletste honderduit en vroeg of we naar dezelfde stage gingen als zij. „Toevallig gaan wij net even chillen. Ik zie jullie later misschien nog wel!” riep ik quasi vrolijk, waarna ik Gio aan zijn arm trok en snel wegliep.

Gio had de volledige tijd niks gezegd. „Wat was dit nou weer?” vroeg hij uiteindelijk zodra we ver genoeg van Tommy en Charlie waren. „Ja super gênant… Dat is mijn nieuwe huisgenoot! Ze is schijnbaar met Tommy aan het daten?!” roep ik uit alsof geen idee had dat die twee elkaar überhaupt kende. „Aah, maar nu ga je toch niet meer daar wonen lijkt me?” vraagt Gio met een verbeten hoofd. Een ongemakkelijk gevoel maakt meester van me. „Naja, wat maakt het uit? Ik heb nu toch iets met jou?” stamel ik dan. Gio keek me met een verontwaardigde blik aan. „Ja, maar straks ben jij in dat huis en loopt je ex daar ook constant rond. Ik vind dat niet echt een heel prettig idee als ik heel eerlijk ben!” riep hij.

We belandden in een felle discussie, die uiteindelijk zo hoog opliep dat we beiden boos naar huis vertrokken. Waar het eerst een superchille, fijne dag was, heeft mijn botsing met Charlie en Tommy alles verpest. Toen ik ‘s avonds thuis kwam heb ik de ogen uit mijn kop gejankt. Waarom verloopt nou nooit iets soepel in mijn leven?! De rest van de week heb ik amper met Gio gepraat. Hij deed een paar keer een poging tot afspreken, maar ik was eigenlijk vooral kwaad dat hij de festivaldag een beetje verpest heeft met zijn jaloerse gedrag, dus zei dat ik het druk had en dat we dit weekend wel iets konden doen. Wel ontving ik een appje van Tommy. Dat het hem niet slim leek mijn kans op een huis te verpesten en dat we maar gewoon moesten doen alsof we elkaar niet kenden. Wat een goedzak is het toch! We hebben even geappt over hoe ongemakkelijk deze situatie was en ik bedankte hem dat hij aan mijn kansen op een huis heeft gedacht, in plaats van aan zichzelf.

Ik merk dat ik de hele week geïrriteerd ben dat Tommy me beter lijkt te begrijpen dan Gio. Zondag heb ik met hem afgesproken om een dagje naar het strand te gaan. We zijn duidelijk niet de enige. Het is afgeladen druk richting Zandvoort als ik hem op het station zie; het is ook zulk lekker weer. En als ik Gio zo voor me zie staan, krijg ik het alleen maar heter. Ook hij lijkt blij te zijn me te zien. We reppen met geen woord meer over vorig weekend. Of dit nou helemaal de tactiek is om je ruzies aan te pakken, weet ik niet, maar ik besluit er verder geen aandacht meer aan te besteden. Vandaag wil ik vooral een leuke dag!

We liggen de hele dag bij strandtent Woodstock 69. Door de hitte, de paar biertjes die we drinken en het heerlijke eten ben ik onze ruzie rond een uur of twee ‘s middags écht vergeten. Ik lig tegen Gio aan en we praten aan een stuk door over onze plannen voor de komende tijd. Gio zegt dat hij een reis met mij wil maken deze zomer en vraagt welke landen ik nog zou willen bezoeken. De lijst is zo lang, dat hij moet lachen. „Nog genoeg te doen dus samen”, grinnikt hij, waarna hij me kust en nog dichter tegen me aan kruipt. Dan begint hij mij stiekem kusjes in mijn nek te geven. Ik glij bijna van het strand af zo hitsig maakt hij me, maar er is op het bomvolle strand echt nergens een plekje waar we ons terug kunnen trekken. Het blijft dus bij deze stoute kusjes.

„Pfoe, ik moet echt even afkoelen hoor”, roep ik even later lachend. Met een rozig gevoel wandel ik met mijn telefoon in mijn hand naar de toiletten. Als ik rustig op de bril zit kijk ik wat voor berichten ik binnen heb gekregen. Een paar berichtjes van mama, Rochella die een grappig filmpje doorstuurt en ik heb een e-mail van Charlie! ‘Over het wonen’, staat er als onderwerp. Met een bonzend hart maak ik het bericht open. Dan voel ik mijn hart naar mijn keel schieten. ‘Hey Maud. Nadat ik afgelopen week heb vernomen van je huidige partner dat jij de ex bent van Tommy, denk ik dat het beter is als je toch op zoek gaat naar een andere woning’, is de eerste zin die ik lees…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Haar relatie met haar vriend Tommy is net uit en Maud is hard op zoek naar een nieuw huis in Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.