Kuipers: ‘VWS ontmoedigde uitbreiding ic niet’

Een tijdje geleden bleek dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitbreiding van de intensive cares (ic’s) in ons land had ontmoedigd. Twitter ontplofte en er was veel onvrede. Nu zegt minister Ernst Kuipers echter dat dat helemaal niet het geval was. Volgens hem waren ambtenaren er helemaal niet op uit om de uitbreiding van het aantal bedden tegen te gaan. Ook wilden ze ziekenhuizen daarin niet ontmoedigen.

Zorgminister Ernst Kuipers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een suggestie hierover die NRC onlangs trok op basis van eigen onderzoek, verwerpt. Wel erkent de minister dat er onenigheid was met veertien ziekenhuizen. Dat ging over de telling van de extra bedden waarvoor een vergoeding gerechtvaardigd was.

Kuipers ontkent ontmoediging uitbreiding ic’s

In 2020 was een snelle uitbreiding van de intensive cares nodig, omdat er sprake was van een grote toestroom van ernstig zieke coronapatiënten. Daarvoor was een vergoedingsregeling bedacht, die door de zorgverzekeraars en het departement werd betaald. De bijdrage per bed verschilde per fase en liep uiteen van 224.000 tot ruim 1,3 miljoen euro per extra ic-bed. Ook kwam er nog extra geld bij voor bijvoorbeeld opleiding van personeel en bouwkundige aanpassingen, die verschilden per ziekenhuis.

Volgens de minister was na een inventarisatie in de ziekenhuizen en de regio’s duidelijk dat het aantal ic-bedden landelijk zou kunnen worden opgeschaald van 1035 naar 1700. Daar was dan ook geen discussie over. Niet duidelijk voor het ministerie was echter hoeveel ic-bedden de ziekenhuizen voorafgaand aan de coronapandemie hadden. Daarnaast was ook niet duidelijk hoeveel er in de drie verschillende fases bij kwamen.

Kuipers spreekt tegen dat ambtenaren alleen bezig waren met de financiële gevolgen in plaats van met het creëren van extra bedden. Bovendien moet het ministerie volgens hem ook zeker weten dat ze publiek geld zorgvuldig besteden. Uiteindelijk kwam er een extra fase waarin ziekenhuizen een bepaald bedrag aan subsidie konden ontvangen.