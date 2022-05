Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meilandjes weten in Chateau Bijstand niet dat euroknallers niet meer bestaan: ‘1,35 euro???!!’

Je leeft in de ‘Chateau Bijstand’, hebt amper een cent te maken en dan ligt je dochter met corona ook nog eens te verpieteren in haar slaapkamer. Wat doet de familie Meiland dan? Naar de hamburgertent met een gele M natuurlijk. Even een euroknaller scoren. Een wat?, horen we je zeggen.

Het was in de slotaflevering van Chateau Bijstand gisteravond – meer dan 1 miljoen kijkers – best sneu voor Maxime Meiland. Ga je de laatste dagen van het tv-programma en neem je afscheid van Uithoorn met een feestje voor buren en ‘besties’, word je geveld door dat woord dat we allemaal niet meer kunnen horen. In quarantaine dus maar…

Slotfeest- en aflevering Chateau Bijstand

Een maand lang leefden Martien en Maxime Meiland en Erica Renkema op bijstandsniveau. Dat leverde de tv-familie nogal wat kritiek op (het leven dat zij leidden zou niet kloppen), maar waar het in Chateau Bijstand vooral om ging: aandacht vragen voor mensen in de bijstand. En voor het schrijnende feit dat in Nederland per dag 35 baby’s onder bijstandsniveau worden geboren. Voor Stichting Babyspullen werden (heel veel) kinderkleertjes ingezameld en mensen enthousiast gemaakt om ‘bestie’ te worden. Honderd van hen mochten bij het afscheidsfeestje, met kaas en leverworst, van de familie Meiland zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou,Stichting Babyspullen heeft wat bekendheid gekregen en dat was het doel van het programma. Goed gedaan,fam Meiland!👍#chateaubijstand — Pieta 😃🐶🎶❤🙏 (@PietaSpoelstra) May 16, 2022

Maar goed, Maxime ontbrak dus op de Chateau Bijstand-party. Ze voelde zich na een dag „al wel weer een 7″. Met corona alle feestgangers ontmoeten, dat zat er echter even niet in. Balend vanuit het bovenraam (microfoon aan een gigantische stok voor haar virusneus) stelde Maxime dat ze het missen van het eindfeest toch wel erg vervelend vond.

Martien en Erica verwennen Maxime

En wat doe je als ouders zijnde dan? Je dochter verwennen natuurlijk. Niet met een kruidig soepje of sappig sinaasappeltje, maar met een… hamburger. Al leek het er verdacht veel op dat Erica Renkema er vooral zelf veel trek in hand. Maar ja, bijstand hè. Dan sla je McDonald’s toch liever even over. Hoewel… „Ze hebben toch euroknallers?”, wist Erica zich opeens te herinneren. „Dan kost een hamburger maar een euro.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#chateaubijstand …Euroknallers…Haha… Dat zeg je toch niet…(meer) — Misses Jazzlynn (@MissesJazzlynn) May 16, 2022

Helaas, de euroknallers bij de hamburgertent bestaan niet meer. Bestaan al heel lang niet meer zelfs. Nou kent Metro de geschiedenis van de wekelijkse euroknaller van weleer ook niet uit het hoofd, McDonald’s nam er via Facebook in 2016 afstand van. „Mag ik drie euroknallers?”, vroeg Erica door de gele M-praatpaal. De dame achter de kassa had geen idee waar de beroemde klant het over had. „Wilt u hamburgers?” „Nee, euroknallers.” Het werden dus hamburgers, à 1,35 euro per stuk. „1,35 euro???!”, was de reactie in de auto. Ze lieten zich de burgers lekker smaken. En Maxime? Ze nam het voor een zieke bijzondere maaltje aan en keek er wat wazig naar.

Martien zingt in Chateau Bijstand

De trouwe kijkers van Chateau Bijstand gingen de serie uit met een schok. Martien Meiland besloot op het feest namelijk te gaan zingen. We Meet Again van Vera Lynn wilde hij voor buren en besties ten gehore brengen. Laten we het erop houden dat Martien op het Songfestival minder punten zou hebben gescoord dan Duitsland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En zo eindigde de oh zo loodzware maand, waarin zij ook gratis mochten winkelen, van Chateau Bijstand. Als we de Meilandjes mogen geloven dan. „Ben het zo zat”, meldde Martien al. Een gezonde slotaflevering was het overigens niet. Erica en Martien eindigden, na de eerdere hamburger, met een patatje en een frikandel. Het laatste avondmaal, volgens de vader des huizes (in de knappe middenwoning die ze zo afzichtelijk klein vonden).

Wil je Chateau Bijstand terugkijken? Dat kan hier.