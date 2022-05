Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aangifte Femke Halsema tegen Ajax-fans: ‘Bedreigd met verkrachting’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft aangifte gedaan van een groot aantal onlinebedreigingen die ze vorige week kreeg over de huldiging van Ajax. Het ging daarbij ook om doodsbedreigingen.

De gemeente maakte vorige week – daags voordat Ajax landskampioen werd – bekend dat een huldiging in de openbare ruimte, zoals het Museumplein, niet mogelijk was. De reden was een groot landelijk tekort aan beveiligers. De veiligheid van Ajax-supporters kon daardoor niet worden gegarandeerd. Daarom werd de Amsterdamse club direct na de thuiswedstrijd tegen Heerenveen gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.



Halsema: ‘Doods- en seksuele bedreigingen’

Na het bekendmaken van dit bericht werd Halsema naar eigen zeggen bedolven onder dreigementen en gescheld. Via Instagram deed ze een dringende oproep aan iedereen zich in te houden. In een toelichting bij stadszender AT5 zei Halsema gisteren niet alleen doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Zij ontving ook seksuele bedreigingen. „Dus bedreiging van verkrachting”, aldus de burgemeester.

Heel wat Ajax-supporters trokken na de bekendmaking over de huldiging naar de ambtswoning van Femke Halsema. Veel mensen hadden daar op sociale media zacht uitgedrukt ‘hun bedenkingen’ over. TV-maker Diederik Ebbinge bijvoorbeeld: „Om te kotsen. Flikker op.”



Om hoeveel bedreigingen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. „Nee, ik heb met politie en OM op dit moment afgesproken dat zij onderzoeken en dat ik nu geen precieze aantallen noem. Maar dat is wel een bulk”, aldus Halsema tegen AT5. De politie heeft de zaak in onderzoek.

‘Zeshonderd kerels bij mijn huis en op de brug’

In het interview met de lokale zender vertelde Halsema ook over een incident bij de ambtswoning in de hoofdstad. „Het was woensdagmiddag dat ik in de ambtswoning aan het werk was en dat er een groep van ongeveer zeshonderd kerels tegenover de ambtswoning en op de brug gingen staan. Met hun middelvinger omhoog. En allemaal schreeuwden: ‘Halsema kankerhoer’. En als je daarbij bedenkt, het was namiddag, dat mijn dochter probeerde naar huis te komen, en daarnaar heeft staan kijken. Dan vind ik dat al die mannen zich wel eens mogen gaan afvragen wat ze daar eigenlijk aan het doen waren en hoe erg dat is”, aldus Halsema tegen AT5.

Op Instagram laat Halsema weten ook veel steun te hebben ontvangen. „De vele, vele steunbetuigingen die ik de afgelopen dagen heb ontvangen zijn overweldigend. Ik wil iedereen bedanken voor de lieve en aardige berichten. Weet dat ik het enorm waardeer.”