Alles op alles voor nieuwe werknemers: eerst betaald op vakantie, dan pas je nieuwe baan

Da’s lekker: begin je met een nieuwe baan, word je eerst even twee weken op vakantie gestuurd. Het is duidelijk: ondernemers in Nederland zitten te springen om personeel. Alles wordt uit de kast getrokken om nieuwe mensen te vinden. Dus worden extraatjes bedacht, zoals een vakantie. Op kosten van de zaak uiteraard.

De arbeidsmarkt zit muurvast. Metro schreef al: ondernemers liggen er wakker van. BridgeFund denkt de – of een – oplossing te hebben gevonden. Het Nederlandse fintech-bedrijf introduceert maandag de VakantieVacature. Wat dat inhoudt? Eerst relaxen op een subtropisch strand, dan pas aan de slag. Zo simpel is de gedachte. De vacature is meer dan een truc om nieuwe werknemers aan te trekken, zo meldt het bedrijf in een bericht. „Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat beginnen aan een baan de nodige stress oplevert. En dat vakanties van minimaal acht dagen lang onmisbaar zijn om te kunnen ontspannen.”

Een onbekende omgeving

Een nieuwe baan wordt weleens vergeleken met verhuizen naar een ander land. De omgeving is onbekend, de cultuur is vreemd en er worden allerlei termen gebruikt die je niet kent. Je komt opeens in een nieuwe groep mensen terecht. In veel gevallen levert dat stress op. Organisatiepsycholoog Lennard Toma zegt daarover: „Stress blokkeert en zorgt ervoor dat je de wereld met oogkleppen op bekijkt. Als je minder stress hebt, zul je dus met een meer open en positieve blik je nieuwe baan in gaan. Dat zorgt ervoor dat je nieuwe informatie sneller tot je neemt, creatiever bent en je al snel een productief gevoel kunt hebben. Dat is een lekkere binnenkomer.”

Relaxed beginnen aan een nieuwe baan

De VakantieVacature zorgt voor een geleidelijke overgang tussen de vorige baan of studie en de nieuwe betrekking, zo is de gedachte. Voordat je begint, ga je er eerst twee weken uit, op kosten van de zaak. Nieuwe werknemers van BridgeFund krijgen deze zomer een volledig verzorgde vakantie die zij zelf mogen samenstellen. Ze krijgen een budget voor een ticket, verblijf en voor activiteiten die bijdragen aan rust. Denk aan hikes, massages, yogaklassen of surflessen. De HR-afdeling ziet erop toe dat een ontspannende vakantie wordt gekozen. Alles is erop gericht om werknemers relaxed aan hun nieuwe avontuur te laten beginnen.

Eerst vakantie ‘een goede investering’

Het is een fikse investering, maar Julian van de Steeg, CEO van het financieringsplatform voor ondernemers, is ervan overtuigd dat deze zich dubbel en dwars terugverdient: „We werken hier hard, maar vinden rust pakken en plezier maken net zo belangrijk. Het zit in onze cultuur dat we het elkaar graag naar de zin maken. Dat is niet uit te drukken in geld. Bovendien willen we ons met de VakantieVacature onderscheiden van onze concurrenten en het beste talent aantrekken.”

Gezond je nieuwe baan in

Lennard Toma vindt de VakantieVacature een goed initiatief: „Vakantie kan niet onderschat worden om gezond en productief te werken. Tal van onderzoeken naar vakantie en herstel tonen aan dat mensen niet alleen uitrusten tijdens hun vakantie, maar ook dat ze zich emotioneel sterker en positiever voelen. Je welzijn is hoger, je prestaties op werk verbeteren en je gaat meer bevlogen naar je werk toe. Daar kan de VakantieVacature dus mooi aan bijdragen.” De eerste VakantieVacatures van Bridgefund staan inmiddels online.