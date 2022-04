Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zonnige Koningsdag echt voorbij: een fris weekend met enkele buitjes

De zonnebrand mag weer even terug in de kast, want de komende dagen zul je die niet nodig hebben. Sterker nog, er is weer wat regen op komst. De temperaturen liggen iets onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Die zonnige Koningsdag is dus écht voorbij.

Vandaag is het vooral erg bewolkt, maar gelukkig wel overal droog. Vanmiddag zal de zon op een paar plaatsen doorbreken. De temperatuur blijft steken tussen de 11 en 16 graden.

Zaterdag is regendag

Komende nacht zal de bewolking toenemen en kan er in het Waddengebied al een enkele bui vallen. Maar vooral morgenochtend kan het regenachtig zijn. De wolkenvelden en lichte buien trekken zich dan verder over het land. Zorg er dus voor dat je paraplu alvast klaarstaat.

In de middag is het in de meeste plaatsen wel weer droog. De zon kan ook regelmatig doorbreken. Ondanks die regelmatige zon, zal het wel fris zijn. Een matige noorderwind zorgt voor een gevoelstemperatuur die lager ligt dan 10 graden. Een goede trui is dus ook geen slecht idee.

Beter weer op zondag

De zon zien we weer, ja, op zondag. Dat is ook gelijk de mooiste dag van het weekend. Het blijft fris voor de tijd van het jaar, maar je kunt rekenen op temperaturen tussen de 13 en 16 graden. Weer rond de 18 graden is wat gebruikelijker rond begin mei.

De wind zakt ook af op zondag, waardoor het een stuk minder koud aan zou voelen dan morgen. Het goede weer van zondag zet zich ook door naar maandag en dinsdag. We kunnen dan temperaturen tussen de 13 en 17 graden verwachten. De wind wordt geleidelijk zachter en beide dagen is er genoeg ruimte voor zon.

