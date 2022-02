Politie komt in actie: vanaf morgen geen bekeuring bij lichte overtreding

De politie komt weer in actie om een betere cao voor elkaar te krijgen. Het bonnenboekje blijft vanaf morgen bij een licht vergrijp in de jas- of broekzak. Een bekeuring wordt bij niet-zware overtredingen dus even niet gegeven. De vakbonden spreken van ‘een publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje’.

De politievakbonden hebben de oproep om vanaf morgen geen boetes uit te delen vandaag aan hun achterban gedaan. Dit als onderdeel van hun actie voor een betere cao. Zondag legde de politie in Rotterdam al vier uur lang het werk neer, toen daar een demonstratie tegen de coronamaatregelen werd gehouden.

Wel bekeuring van politie bij zwaardere overtredingen

De bonden laten weten dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen worden alleen nog de excessieve overtreders beboet. „Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest”, laten de bonden van de politie, ACP, ANPV, Equipe en NPB, weten.



„Deze actie is uiteraard geen vrijbrief voor het maken van overtredingen. Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent”, benadrukken de bonden.

Hardere acties van agenten in het verschiet

De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden er geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen. „Blijkbaar rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.”

De politie kondigt aan met hardere acties te komen. Het niet uitdelen van bekeuringen bij kleine vergrijpen is daar onderdeel van. Deze actie loopt tot zeker eind maart, melden de vakbonden. Er komen echter nog meer acties bij. Daar komt later duidelijkheid over.