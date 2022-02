Gelddief jaagt meer op bitcoins, grootste financiële inbeslagname ooit

Gelddieven zijn niet alleen meer uit op cash, maar zien steeds vaker ook in bitcoins een mooie buit. Naast de zakkenroller, bankovervaller en plofkraker bij pinapparaten hebben we nu ook de bitcoin-dief. Dat bleek gisteren weer in de Verenigde Staten. En hoe.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft namelijk voor ruim 3,6 miljard dollar, omgerekend 3,1 miljard euro, aan gestolen bitcoins in beslag genomen. Dat betekent de grootste financiële inbeslagname uit de geschiedenis. Een echtpaar uit New York werd opgepakt op verdenking van het witwassen van de bijna 120.000 gestolen bitcoins. De waarde van de cryptomunten is volgens Justitie nu ongeveer 4,5 miljard euro.

94.000 bitcoins veiliggesteld

De digitale munten werden in 2016 gestolen bij een hack van het handelsplatform voor cryptomunten Bitfinex. Twee mensen zijn nu dus gearresteerd ‘op verdenking van samenzwering bij het witwassen van de gestolen bitcoins’.

De twee, Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan, werden gisteren opgepakt om voor een federale rechtbank in New York verschijnen. Bij de hack werden 119.754 bitcoins buitgemaakt. Justitie heeft daarvan meer dan 94.000 cryptomunten veilig weten te stellen.

„De arrestaties van vandaag en de grootste financiële inbeslagname door het ministerie ooit laten zien dat cryptomunten geen veilige haven bieden voor criminelen”, aldus de autoriteiten. „In een zinloze poging om digitaal anoniem te blijven, hebben de verdachten gestolen fondsen witgewassen via een labyrint van cryptotransacties.”

Lichtenstein en Morgan kunnen gevangenisstraffen tot wel twintig jaar krijgen voor de witwaspraktijken met de bitcoins. Ook hangen hen lange celstraffen boven het hoofd vanwege samenzwering om de Amerikaanse overheid op te lichten, aldus het ministerie.

Criminele hackers slaan vaker toe

Criminele hackers maken steeds vaker cryptomunten buit. Dat constateerde RTL Nieuws het vorig najaar, na gesprekken met slachtoffers die soms tienduizenden euro’s aan bitcoins zagen verdwijnen. De politie bevestigde tegenover RTL het beeld dat bitcoins-dieven vaker hun slag slaan. Eén van de slachtoffers die het nieuwsprogramma sprak was in een keer cryptomunten ter waarde van 22.000 euro kwijt. Maanden later was hem nog steeds niet duidelijk hoe dat nou was gebeurd.

Vorig jaar was er ook een grote inbeslagname in Nederland. Het Openbaar Ministerie, de Landelijke Recherche en de financiële opsporingsdienst FIOD maakten in november bekend dat ‘de afgelopen maanden’ beslag was gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta. Het ging daarbij, net als in New York, om een witwasonderzoek.