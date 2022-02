Slaapkamergewoontes: Nederlanders zitten meer op telefoon dan op partner

Nog heel eventjes en het is Valentijnsdag. De uitgewezen dag dat je je geliefde wat meer aandacht geeft. In veel gevallen slapen partners samen, maar hoe zien hun slaaprituelen er tegenwoordig uit? Leef je langs elkaar heen, bijvoorbeeld door wisselende diensten, of kruip je juist tegelijk onder de lakens? Precies daar deed Swiss Sense onderzoek naar.

En uit het onderzoek blijkt dat onze partner niet degene is die het meeste aandacht krijg. Nee, voor sommige mensen staat hun telefoon met stip op één. Van de 1000 Nederlanders die meededen aan het onderzoek, gaf 61 procent aan dat ze tegelijk met hun partner naar bed gaan. Als koppels dat niet doen, is een verschillend ritme de grootste ‘boosdoener’.

Ben je trouwens benieuwd naar feiten en fabels over slapen, bijvoorbeeld dat vrouwen meer slaap nodig zouden hebben dan mannen en dat een sigaret voor het slapengaan de slaap ‘bevordert’, kijk dan hier naar onze ontkrachting of bevestiging van die beweringen.

Slaaprituelen van Nederlanders

Sommige mensen geven echter ook aan dat zij eerder of vroeger naar bed gaan dan hun partner omdat die meer (of juist minder) slaap nodig heeft dan zij. Wat veel mensen wel doen, is nog even op hun telefoon kijken voordat ze gaan slapen. 31 procent van de mensen doet dit, 36 procent van de partners stoort zich eraan.

Maar sommige mensen, 21 procent, spreken de dag liever door met hun partner dan met bijvoorbeeld hun vrienden via WhatsApp. En dertien procent zegt dat ze regelmatig de liefde met elkaar bedrijven voor ze gaan slapen.

Wat opvalt uit het onderzoek: naarmate de koppels ouder worden, praten ze minder voor het slapengaan. Zo geeft 41 procent van de 18- tot 34-jarigen aan met elkaar te kletsen voor het slapengaan, terwijl dit bij 50- tot 75-jarige Nederlanders nog maar 12 procent is. Een derde van deze groep zegt zelfs direct te gaan slapen.

Niet met ruzie naar bed

Wat we wel proberen te vermijden in de slaapkamer, is ruzie. 17 procent van de respondenten praat hun ruzie namelijk uit voor het slapengaan en 38 procent heeft de ruzie zelfs als helemaal opgelost voordat ze überhaupt de slaapkamer ingaan.

Dat gebeurt vooral veel onder vijftigplussers: 59 procent van hen doet dat, vergeleken met 46 procent van de 35- tot 49-jarigen. Toch ziet een kwart ook de voordelen in van een nachtje slapen voordat ze de ruzie uitpraten. Opvallend genoeg doen ook veel vijftigplussers dat: 25 procent, tegenover 14 procent van de jongeren.