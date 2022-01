Nieuw record van 74.085 coronagevallen, achterstand loopt op

Nog nooit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo veel positieve coronatests geregistreerd als tussen donderdagochtend en vrijdagochtend. Het instituut kreeg 74.085 meldingen.

Het instituut kampt sinds ruim een week met een achterstand. Die besmettingen zijn al wel vastgesteld, maar nog niet geregistreerd. De achterstand is vrijdag opgelopen tot zo’n 76.000 meldingen over de afgelopen elf dagen, ongeveer 4000 meldingen meer dan donderdag. Op woensdag liep het RIVM een recordaantal van 78.000 positieve tests achter op de werkelijkheid.

In de afgelopen zeven dagen zijn 427.733 positieve coronagevallen doorgegeven, gemiddeld 61.105 per dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt dat gemiddelde boven de 60.000 uit. In ongeveer twee weken tijd is het gemiddelde verdubbeld.

Rotterdam meeste coronagevallen

Rotterdam telde afgelopen dag de meeste meldingen van positieve tests, namelijk 3738. Daarna volgen Amsterdam (3370), Den Haag (3046) en Utrecht (1714). Ook Breda (1228), Zaanstad (1081) en Haarlem (1044) hebben meer dan duizend bevestigde coronagevallen. Schiermonnikoog sluit de rij met één positieve test.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag negen meldingen van sterfgevallen door corona. Het gaat om inwoners van de gemeenten Den Haag, Utrecht, Apeldoorn, Dordrecht, Almelo, Huizen, Bunschoten, Alblasserdam en Schouwen-Duiveland. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen. Het is namelijk niet verplicht om te melden dat een coronapatiënt is overleden.

Commerciële teststraten alweer dicht

Omdat de GGD’en momenteel de grote vraag naar coronatesten niet aankunnen, werd de hulp van commerciële testaanbieders ingeschakeld. De commerciële teststraten gebruiken antigeentesten. Die geven sneller een uitslag, maar zijn wel iets minder betrouwbaar. Toch was de hulp van deze partij van korte duur: vandaag lieten ze weten dat er te weinig mensen worden doorgestuurd vanuit de GGD en het daarom niet rendabel genoeg is voor sommige aanbieders om open te blijven.