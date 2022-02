Filmrecensie: Scream 5 werpt je vernuftig terug naar die legendarische titel uit 1996

Verjaardagen moet je vieren, dus dat gebeurt ook met de horror/thriller Scream. De legendarische titel verscheen in 1996 op het witte doek en een kwart eeuw later is Scream na lange tijd terug. Met oude bekenden als Courteney Cox van weleer.

We hebben het hier alweer over de vijfde Scream, na de voorgangers uit 1996, 1997, 2000 en 2011 (toen werd de vijftiende verjaardag met een nieuw verhaal gevierd. Vorig jaar was het precies 25 jaar geleden dat bioscoopgangers met Scream kennismaakten. Door corona wordt het jubileum dus eigenlijk niet in het goede jaar gevierd.

Natuurlijk gaat de telefoon ook in deze Scream

Niet getreurd, Scream 5 is – natuurlijk – Metro‘s Filmrecensie van de Week. Vanaf morgen is het werk van de regisseurs Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett in de Nederlandse bioscopen te zien.

Scream heeft fans die álles van de verschillende verfilmingen weten. Maar de gemiddelde filmkijker zal van 25 jaar geleden of van een latere tv-vertoning vooral het meisje herinneren dat werd vermorzeld door een garagedeur. En de schitterende openingsscène met de toen 21-jarige Drew Barrymore aan de telefoon (nog eentje met een snoer). Aan haar werd door een onbekende stem de inmiddels klassieke Scream-vraag ‘wat is je favoriete horrorfilm?’ gesteld. Een geanimeerd gesprek volgde, met een eh… niet zo goede aflooop.

Natuurlijk gaat de telefoon meteen weer aan het begin van Scream 5. Nu neemt de jonge actrice Jenna Ortega op als Tara. Alleen thuis natuurlijk, weer die klassieke vraag, leuk en uitdagend gesprek, niet zo goede afloop.

Oude bekenden Scream keren altijd terug

Het telefoontje en het verschijnen van de persoon in zwart gewaad en Halloween-masker (Ghostface) zet het verhaal meteen op scherp. En heel het stadje Woodsboro, waar Ghostface in deze film na twintig jaar terugkeert. Niet alleen de (nieuwe?) moordenaar van toen keert terug. Ook twee jongeren van toen, Sidney (Neve Campbell) en Dewey (David Arquette), die snel door hebben wat er aan de hand moet zijn. En Courteney Cox natuurlijk, de journaliste uit Scream 1 die het inmiddels tot tv-presentatrice heeft geschopt. Cox is niet alleen die wereldster uit Friends, maar ook de actrice die met Campell en Arquette in alle Scream-delen te zien was en is.

We kunnen op deze plaats een hele verhandeling over het verhaal houden, maar dat is journalisten – bij de persvoorstelling van dinsdagmorgen (10.00 uur!) streng toegesproken door Ghostface himself – streng verboden. Dan zwaait er wat. Bij dit heftige heerschap of doorgedraaide dame denk je dan al snel aan zijn of haar eeuwige mes. Hoe dan ook: er vallen heel wat dodelijke slachtoffers in Woodsboro. En de zoektocht naar de dader is lang, aangezien zo ongeveer elk nieuw personage uit de film wordt verdacht. Van de vriendengroep van Tara, tot zus Sam en haar vriend Richie aan toe. En dan heb je ook nog de fans van Stab-horrorfilms. Die vinden zij alsmaar slechter worden na de iconische eerste. Willen zij misschien een veel beter vervolg, maar dan in het werkelijke leven?

Vernuftig en vermakelijk

Nee, voor de echte horror hoef je niet voor Scream te gaan zitten. Er wordt weer wat af gesneden, geschoten, geslagen en geprikt, hoor. Maar in spanning zitten of Ghostface, terwijl de muziek harder en opzwepender wordt, wel of niet van achter een openstaande koelkastdeur al moordend tevoorschijn schiet, dat doen we niet. Wat dat betreft is Scream niet eng, ook niet op de genoemde vroege dinsdagmorgen.

Toch word je bij de nieuwe Scream niet teleurgesteld, zeker niet. De film is namelijk vernuftig en vermakelijk verweven met de legendarische titel uit 1996. En meer dan dat. Alle angsten en beelden van toen keren bij de hoofdrolspelers van 1996 terug. Ondertussen gaat het ook telkens over de genoemde fictieve film Stab. Dat is namelijk precies Scream 1. De gebeurtenissen uit 1996, maar ook die uit de daarover gemaakte film herhalen zich dus. En dan zijn er dus ook nog mensen die zoals gemeld willen dat er eindelijk eens een goed vervolg op Stab komt. Ondertussen is iedereen verdacht in Scream 5, maar speelt hij of zij ook al onbedoeld een verdachte hoofdrol in een film die nog moet worden gemaakt. En, voor de kenners, uiteindelijk belanden we op een feestje natuurlijk; in een heel bekend huis.

Snap je ‘m nog? Zo niet, op naar de bioscoop dan maar. Een speciale website Screamfilm.nl laat je zien waar hij allemaal draait.

Beoordeling uit 5: 3.

