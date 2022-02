Het Metro-panel over de stelling: ‘Het Westen moet geen centimeter toegeven aan Poetin’

‘Je kunt niet volhouden dat de NAVO oorlogszuchtig is geweest richting Rusland’

„Ik ben het met de stelling eens. De eisen van Poetin zijn volkomen onredelijk, daar kunnen we niet aan toegeven. Dat weet hij zelf ook. Wat Poetin wil, is dat de NAVO zijn aanwezigheid opgeeft in alle landen die na de ineenstorting van de Sovjet-Unie uit vrije wil bij de NAVO zijn gekomen, en dat de NAVO belooft dat er geen nieuwe landen meer bijkomen. Op dat soort dingen kun je geen ja zeggen. Poetin wil ons met de schrik in de gordijnen jagen, ons bang maken. Ik betwijfel of hij Oekraïne echt gaat binnenvallen, want het is een enorm land dat steeds minder van hem moet hebben.

Het is niet voor niets dat alle landen die vroeger onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie vielen, na de ineenstorting zo snel mogelijk dekking hebben gezocht bij het Westen. Ik kan me voorstellen dat Poetin dat vervelend vindt, maar er zijn ook andere manieren om daar wat aan te doen. Dat de NAVO Rusland zou omsingelen is een verwijt dat al heel lang in Rusland te horen is. Maar als iemand ouvertures heeft gemaakt richting de Russen dan is het de NAVO wel, met allerlei samenwerkingsverbanden en partnerschappen, waaronder de NATO-Russia Council om te overleggen en samen projecten te doen. Die samenwerking is onklaar gemaakt door Rusland, bijvoorbeeld door de Krim in 2014 te annexeren en Oekraïne binnen te vallen. In oktober hebben de Russen het werk van hun vertegenwoordiging bij de NAVO opgeschort, en hebben ze de NAVO-missies in Moskou opgedoekt. Je kunt niet volhouden dat de NAVO oorlogszuchtig is geweest richting Rusland, eerder het omgekeerde.”

‘We hadden dit beter achter de schermen kunnen oplossen’

„Poetin wil dat het Westen Rusland erkent als supermacht. Het probleem is natuurlijk dat Rusland dat niet meer is. Het is wel een nucleaire macht, dus we kunnen ook weer niet doen of het niets is. Het is best een gevaarlijke situatie. Maar als je gerespecteerd wilt worden door de grootmachten, dan zul je je ook moeten gedragen als land dat respect afdwingt, en dat doet Poetin niet. Het enige wat hij doet is fungeren als stoorzender, hij maakt dingen kapot. Ze noemen hem ook wel eens de great disruptor, en dat is precies wat hij is.

Het Westen laat zich te veel uit de tent lokken door Poetin. Hij wil laten zien dat de NAVO niets voorstelt en dat de Westerse landen verdeeld zijn. Dat lukt aardig en daarmee heeft Poetin zonder ook maar een schot te lossen ons allemaal in verschillende hoge bomen gekregen. We hadden dit beter achter de schermen kunnen oplossen. Laat Poetin bijvoorbeeld via allerlei achterdeurtjes weten: stop met die absurde beschuldigingen en bedreigingen, en hou je weer aan de afspraken. Pas dán hadden we Poetin een gesprek met Biden moeten geven, als beloning voor goed gedrag – niet op voorhand, zoals we nu hebben gedaan. We hadden ook niet openlijk moeten onderhandelen over sancties. Het was beter geweest om hem niet in onze kaarten te laten kijken, en hem ernaar te laten gissen.”