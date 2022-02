FVD-kandidaat Eindhoven bedreigde Kamerlid, noemde De Jonge ‘seriemoordenaar’

Jan van Eerd, de nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven, heeft zich in het verleden stevig uitgelaten op social media, meldt Omroep Brabant. Zo bedreigde hij een Kamerlid van DENK, noemde hij minister Hugo de Jonge een ‘seriemoordenaar’ en ook de Eindhovense burgemeester Jorritsma moest het ontgelden. „Ik heb een geel hesje en een honkbalknuppel. Ik ben boos!”, liet de FVD-kandidaat weten.

Van Eerd deed zijn uitlatingen op Twitter. Het account waarmee hij dat deed, is inmiddels verwijderd. Omroep Brabant kon echter meerdere van zijn tweets uit 2020 en 2021 terughalen.

Vergelijkingen met Tweede Wereldoorlog

De woede van Van Eerd lijkt voor een groot deel te ‘danken’ aan de coronamaatregelen. Zo maakt hij vaak vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog en noemt hij de voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge meermaals ‘Hugo Mengele’, naar de Duitse oorlogsmisdadiger Josef Mengele. Ook ‘seriemoordenaar’, ‘prikpooier’ en ‘minderwaardig mens’ komen voorbij.

Dat een FVD-politicus het coronabeleid vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog, is niet nieuw. Zo brengt FVD-leider Thierry Baudet de coronamaatregelen geregeld in verband met de Jodenvervolging in de jaren dertig en veertig. Ook plaatste de partijleider een foto van een kind met een Jodenster dat wachtte op deportatie naast een foto van een kind dat kennelijk als gevolg van coronamaatregelen niet bij Sinterklaas in de buurt kon komen. „De ongevaccineerden zijn de nieuwe joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers”, schreef hij daarbij. Door het plaatsen van deze tweet moest hij voor de rechtbank verschijnen.

Niet enige FVD’er die coronabeleid met holocaust vergelijkt

De rechter verbood hem om de Holocaust of Tweede Wereldoorlog aan te halen in zijn uitspraken over het coronabeleid. Baudet zou „intens verdrietig” zijn dat hij datgene niet mag uiten waarin hij „ten diepste” gelooft. De politicus benadrukt dan ook dat hij in hoger beroep gaat.

Forum voor Democratie liep tevens mee met een coronaprotest in september van vorig jaar, waar demonstranten de jodenster droegen.