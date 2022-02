Grootste toename coronapatiënten in ziekenhuizen sinds eind 2020

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gestegen met 149 tot 1493. Dat is de grootste stijging sinds eind 2020, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op maandagen liggen de opnamecijfers wel vaker hoger dan de rest van de week, maar zo’n grote toename als vandaag is sinds 29 december 2020 niet meer voorgekomen. In de voorgaande drie dagen daalde het aantal patiënten met corona onder de leden juist, met in totaal 42.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1279 patiënten met corona, 146 meer dan zondag. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 3 tot 214.

Aantal coronapatiënten

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer zou toenemen, als gevolg van de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant. Een duidelijke verklaring voor de plotselinge stijging van vandaag is er vooralsnog niet. Ziekenhuizen gaven eerder wel aan dat veel opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak waren opgenomen. Het LCPS maakt in hun rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Mogelijke versoepelingen

Op 25 januari kondigde het kabinet versoepelingen aan. Dat pakket geldt in ieder geval voor zes weken, zei premier Mark Rutte toen in de persconferentie. Na drie weken (op 15 februari dus) is er wel een ‘weegmoment’. Het kabinet gaf in januari aan op het weegmoment te kijken of ze „op de rem moeten trappen”, maar inmiddels wordt ook over mogelijke versoepelingen gesproken.

Het aantal besmettingen groeit al zes weken flink, aldus Kuipers, maar „gelukkig is het zo dat het aantal mensen dat ernstig ziek wordt niet een vergelijkbare stijging heeft laten zien”. Het RIVM voorspelde wel al „dat dat wel degelijk nog kan gebeuren”, zegt de bewindsman, „ook een beetje kijkend naar de situatie in het buitenland”. Maar Kuipers kan nog niet zeggen wat dat betekent voor de coronaregels. Het kabinet wil nog aankijken hoe de cijfers er aan het einde van de week uitzien.