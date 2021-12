CDA-leider Hoekstra noemt anti-coronapolitici ‘politieke relschoppers’

Partijen „die het vergroten van de chaos als politiek verdienmodel gebruiken” kunnen op weinig begrip rekenen van CDA-leider Wopke Hoekstra. Dat liet hij vanmiddag tijdens een partijcongres weten.

‘Politieke relschoppers’ noemt de voorman van het CDA de politici „die ronkende verhalen vertellen dat corona een griepje is, dat vaccineren overbodig of zelfs gevaarlijk is”. Hij doelt daarmee op Forum voor Democratie en de fractie van oud-FVD’er Wybren van Haga.

Een pijnlijk gebrek aan respect

Deze politici hebben volgens Hoekstra een ‘pijnlijk gebrek aan respect’ voor het leven van de ander. „Want dat is wat ze doen: ze spelen voor hun eigen winst, met de levens van anderen.” En dit vertaalt zich ook in de samenleving, vindt hij. „Een klein deel van Nederland overschreeuwt de rest”, zegt Hoekstra. Eerder verzette ook zorgminister Hugo de Jonge zich al fel tegen FVD-leider Thierry Baudet.

Maar ook binnen het CDA worden er discussies gevoerd over het coronabeleid. Een oproep aan de partijtop om hoe dan ook niet in te stemmen met het 2G-beleid kreeg uiteindelijk niet genoeg steun. Bij het 2G-beleid krijgen alleen gevaccineerde of herstelde mensen toegang tot drukbezochte plaatsen, zoals café’s en restaurants. Driekwart van de stemmende leden was daar tegen. Dat bleek nadat Hoekstra leden had gevraagd de CDA-fractie in de Tweede Kamer de ruimte te geven hier ‘een gewetensvolle afweging’ over te maken.

Kritiek op coronapas

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) is fel tegenstander van 2G én 3G, waarbij ook toegang wordt verleend na een negatieve test, op de werkvloer. Zij mengde zich in de discussie tussen leden en de partijtop. „Ik heb nog nooit zo vaak het woord gevoerd tijdens een congres, maar dit gaat mij enorm aan het hart”, zei ze tijdens het gesprek. Keijzer werd vanwege haar kritiek op de coronapas ontslagen als staatssecretaris. „Met de toegangsbewijzen hameren we alles kapot, behalve het virus”, zei Keijzer.