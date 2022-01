Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen stijgt nu vier dagen op rij

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur voor de vierde dag op rij gestegen. In totaal liggen er nu 1247 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 93 meer dan gisteren. Verder is er een recordaantal aan besmettingen vastgesteld, maar daar moeten we wel een kanttekening bij plaatsen.

De verpleegafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1035 mensen met corona. Dat zijn er 90 meer dan een dag eerder, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Slechtste cijfer coronapatiënten in twee weken

Het gaat om de vierde dag met een stijging op rij. Ook is het voor het eerst in meer dan twee weken dat er meer dan 1000 coronapatiënten op deze afdelingen liggen. Op de intensive cares nam dit aantal afgelopen etmaal toe met 3, tot 212. Relativeren is overigens ook op z’n plaats: de voorspellingen van deskundigen waren, toen nog niet bekend was dat de omikronvariant van het coronavirus besmette mensen minder ziek maakt, vele malen slechter.

In de afgelopen 24 uur werden er 138 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s ging het om 11 nieuwe opnames.

Voorspelling voor opnames in ziekenhuizen

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen deze maand weer zou toenemen (maar minder fors dan hierboven bij eerdere voorspellingen). Dat heeft te maken met de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, kunnen er toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen. Daarbij komen er ook waarschijnlijk meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden dan Covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus.



Het dagelijks aantal positieve #COVID19-meldingen loopt op dit moment ongeveer 72.000 meldingen achter. Door het hoge aantal positieve testuitslagen wordt een deel later aan ons gemeld. In de animatie leggen we uit hoe dat komt.🎞️ Meer informatie ➡️ https://t.co/rFcBC5MgoX pic.twitter.com/wXoCW8PDej — RIVM (@rivm) January 27, 2022

Enorm record aantal besmettingen, maar…

Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn maar liefst 112.278 positieve coronatests geregistreerd. ‘Maar liefst’ tikken we bij Metro niet zo snel, maar in dit geval is het met afstand het hoogste aantal ooit. Afgelopen vrijdag en gisteren waren er ongeveer 75.000 nieuwe gevallen bijgekomen.

Het cijfer kan wel een vertekend beeld geven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kampt al een paar weken met een grote achterstand, maar die is in de afgelopen dag ingelopen. Het instituut moet over de afgelopen veertien dagen 105.000 positieve tests nog registreren. Gisteren stond de teller op 131.000 nog niet geregistreerde, maar wel bevestigde besmettingen. Naast de achterstand was er zaterdag nog een technische storing, waardoor er toen minder dan 40.000 gevallen werden genoteerd.

In Rotterdam zijn in de afgelopen dag 6589 positieve tests geregistreerd, in Amsterdam 5768 en in Den Haag 5687. Daarna volgen Eindhoven (3372) en Utrecht (2535). Ook in Groningen, Almere, Helmond, Zoetermeer, Haarlem, Haarlemmermeer, Westland, Amersfoort, Tilburg en Nijmegen waren er meer dan duizend nieuwe coronagevallen. Alleen op Schiermonnikoog testte niemand positief.