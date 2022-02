Nieuwe regel coronareispas gaat in: booster moet binnen 9 maanden

Vanaf vandaag gelden er nieuwe regels voor de Europese coronareispas. Het digitaal coronacertificaat (dcc) verloopt nu zonder boosterprik na negen maanden.

In Nederland gaat de regel echter pas op 4 februari in, omdat de Tweede Kamer meer tijd nodig had om alle vragen erover te behandelen.

Voor coronareispas is de booster echt nodig

Op een vaccinatie moet na een halfjaar in principe een booster volgen, stelde de Europese Commissie vorig jaar voor. De EU-lidstaten hebben daar bovenop drie maanden respijt gekregen om iedereen een herhalingsprik te kunnen geven. Vanaf vandaag is de coronareispas dus geldig als je binnen negen maanden na je eerste vaccinatie(s) een boosterprik hebt gehad.

De EU-landen zijn in januari ook overeen gekomen dat er vanaf februari geen extra test of quarantaine van reizigers met een Europese coronareispas gevraagd zal worden.

Nederland weer eens achteraan

Alsof het een beetje bij Nederland hoort: na het vaccineren tegen corona en het trage op gang komen van de booster, is ons land ook met de coronareispas verlaat. Het gaat nu echter om drie dagen ‘achter de rest aan lopen’. De aanpassing van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs werd vorige week uitgesteld. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schreef vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de wijzigingen pas na 4 februari zullen ingaan. Dit omdat er zoals gemeld in de Kamer nog vragen leven over de maatregel.

Kuipers riep middels een video ondertussen ook op om de booster in verband met de coronareispas en de volksgezondheid in het bijzonder, voor te halen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf vandaag is deze tv-spot te zien. Artsen en experts leggen uit hoe belangrijk de booster is om je bescherming tegen het virus op te krikken. Ik ben blij dat zij vanuit hun kennis en bevlogenheid willen meewerken om deze boodschap over te dragen.

👉 https://t.co/p9zNu4Kerd pic.twitter.com/zo2E6NrZWE — Ernst Kuipers (@ministerVWS) January 27, 2022

In ander landen binnen de Europese Unie is de coronareispas in plaats van 4 februari zoals in Nederland, vanaf 1 februari nog maar 270 dagen geldig.

Doorgemaakte besmetting ook geldig voor coronareispas

Iemand kan ook een coronapas krijgen na een doorgemaakte besmetting. De geldigheidsduur van zo’n coronabewijs gaat naar zes maanden. Nu is dat nog een jaar. De coronabewijzen zijn vooralsnog weer onbeperkt geldig als iemand een boosterprik heeft ontvangen. Een boosterprik moet de immuniteit weer oppeppen, waarna reizen met een coronapas weer mogelijk is.