Glazenwasser ‘cancelt’ Johan Derksen vanwege uitlatingen over corona: ‘Ook in Grolloo zijn wappies’

Johan Derksen moet op zoek naar een nieuwe glazenwasser. In het programma VI Vandaag vertelde hij gisterenavond dat de plaatselijke glazenwasser hem heeft gecanceld, vanwege zijn uitspraken over ongevaccineerden. „Ik dacht dat wappies alleen in het westen woonden.”

„Je moet zelf de ramen lappen, heb ik begrepen”, begint presentator Wilfred Genee lacherig tegen Derksen. Die knikt: „Ja, het is toch niet te geloven. We hebben blijkbaar ook wappies in Grolloo”, zegt Johan Derksen, die in het dorp in Drenthe woont.

Volgens de besnorde analist kreeg zijn vrouw een korte tijd geleden een mail van het plaatselijke schoonmaakbedrijf. „Er is één schoonmaakbedrijf in Grolloo en het is gebruikelijk dat je de mensen uit het dorp inschakelt. Die doet bijvoorbeeld de ramen. Maar mijn vrouw kreeg een mail dat de schoonmaker niet meer komt, vanwege uitspraken die ik gedaan zou hebben.”

Johan Derksen: ‘Nog nooit goed argument gehoord van ongevaccineerden’

Het gaat volgens Derksen om uitspraken die hij al vaker deed over mensen die zich niet willen laten vaccineren. „Ik had gezegd dat ik nog nooit een steekhoudend argument heb gehoord waarom ze dat niet willen. Daardoor veroorzaak ik blijkbaar een tweedeling in de maatschappij en wil de schoonmaker niet meer komen glazenwassen.”

Het gaat onder meer om uitspraken die hij in september in Veronica Inside deed. Het ging toen om voetballers die zich niet lieten vaccineren. Onbegrijpelijk, vond hij dat. „Het is of angst, of in gekke verhalen geloven.” Toen Genee hem wees op het bezwaar van ongevaccineerden die vallen over de snelle productie van het vaccin, zei hij: „Ja, maar dan kun je ieder medicijn in twijfel trekken.”

Ook in latere uitzendingen bleef Derksen kritiek leveren op ongevaccineerden. Zo zei hij: „Dommigheid kent geen tijd. Je kunt de televisie niet aanzetten of er zitten experts die ervoor doorgeleerd hebben om Nederland voor te lichten. En dat negeren ze.” Overigens is Johan Derksen de afgelopen tijd wel vaker uitgesproken. Zo leverde hij vorige week nog veel kritiek op Beau van Ervan Dorens.

Derksen vindt vertrek glazenwasser geen groot probleem

Een groot probleem lijkt Johan Derksen het vertrek van de glazenwasser overigens niet te vinden. Alhoewel hij op zoek moet naar een nieuw schoonmaakbedrijf, heeft hij er alle vertrouwen in dat hij snel iemand vindt. „Ik denk dat ik wel een glazenwasser vindt die geen moeite heeft met mijn uitspraken of die wel gevaccineerd is.”