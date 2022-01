Zoveel mensen hebben inmiddels de boosterprik gehad

Het loopt nog niet echt storm met de boosterprik. Ondanks dat alle leeftijdsgroepen (boven de 18) nu aan de beurt zijn, zei Hugo de Jonge laatst al dat niet genoeg mensen de prik halen. Bijna een op de drie volwassenen heeft ‘m nu gehad.

Dat komt neer op ongeveer 4,5 miljoen mensen. Dat is 32 procent van het totaal, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag in de wekelijkse cijfers.

Een week geleden stond de teller op net geen 3 miljoen prikken, oftewel 20,9 procent van alle volwassenen. De overheid wil tegen het einde van januari de meeste volwassenen een boosterprik gegeven hebben. Mensen die onlangs corona hebben gehad of die in de afgelopen maanden zijn gevaccineerd, moeten iets langer wachten.

Eén derde van volwassen bevolking heeft boosterprik gehad

In de afgelopen week zijn 1,54 miljoen boosterprikken gezet. Verder kregen bijna 32.000 mensen een eerste of tweede prik. Dat is het laagste aantal ooit. Ongeveer 1000 mensen ontvingen een aanvullende inenting. Zij hebben een ernstige afweerstoornis. Zij hebben misschien niet genoeg bescherming tegen het coronavirus opgebouwd na de eerste prikken.

Het betekent dat er in een week tijd in totaal ruim 1,57 miljoen prikken zijn gezet. Dat is het op een na hoogste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne een jaar geleden. In juli lukte het in een week tijd om bijna 1,67 miljoen mensen te vaccineren.

De cijfers zijn nog niet uitgesplitst naar leeftijd. Het is dus nog niet bekend hoeveel ouderen een boosterprik hebben gehad.

Vaccinoloog: ‘Hopelijk houdt effect lang aan’

Het is de hoop dat boosters langer bescherming bieden dan de oorspronkelijke vaccinaties. Dat de werking daarvan afneemt, was namelijk nogal een domper. Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede heeft hoop dat de boosters beter zullen helpen: „Het immuunsysteem wordt steeds beter getraind.”

Huckriede wijst erop dat ook herhaalprikken nodig zijn van vaccins die onder het rijksvaccinatieprogramma worden toegediend aan kinderen, om ze te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Zo wordt de DKTP-prik, die vaccins bevat tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio, in totaal vijf keer gegeven. De eerste drie prikken krijgen kinderen in het eerste levensjaar, de overige twee met 4 jaar en 9 jaar. Ook dat zijn in feite boosters, net als extra prikken van de coronavaccins. En ze zijn erg effectief.

„Ik hoop dat het met Covid-19 ook zo gaat, maar het is nog koffiedik kijken of dat zo is”, zegt Huckriede, die werkt bij het UMC Groningen (UMCG).

Volgens de vaccinoloog is duidelijk dat boosters de bescherming tegen het oplopen van het coronavirus en tegen ernstige ziekte aanzienlijk verbeteren. „De bescherming tegen ernstige ziekte neemt wel minder snel af dan tegen de infectie zelf. Toch gaat ook deze bescherming na verloop van tijd achteruit. Anders hadden we nu ook niet zulke oplopende ziekenhuisopnames gekregen in november.”