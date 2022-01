Tessa geeft raad: ‘Ik twijfel of ik mijn baan moet opzeggen’

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Wekelijks beantwoordt Workjuice-redacteur Tessa Ham een prangende lezersvraag. Met vandaag: hoe weet je of het tijd is om je baan op te zeggen?

„Hoi Tessa, er knaagt al een tijdje iets. Het is niet dat ik mijn baan vreselijk vind en het echt niet meer naar mijn zin heb, maar ik ben niet meer zo gemotiveerd als eerst en vraag me af of het niet tijd is voor een nieuwe baan. Ik werk hier nu al vier jaar en zie om me heen dat vrienden en oud-collega’s in die tijd soms wel twee keer van baan zijn gewisseld. Hoe weet ik of het voor mij ook tijd is? – Zoë”

Tijd voor een nieuwe baan?

Hi Zoë, het is heel normaal om te twijfelen of het niet tijd is voor de volgende stap. Soms zijn er duidelijke tekenen dat je een nieuwe baan moet zoeken. Bijvoorbeeld als je constant aan het klagen bent, je gezondheid door de stress achteruit gaat of als je in een toxische omgeving werkt.

Maar het kan ook zijn dat de tekenen helemaal niet duidelijk zijn: vaak mis je dan de mogelijkheid om te groeien en jezelf nog verder te ontwikkelen. Als je het gewoon nog naar je zin hebt, slaat de twijfel dan vaak toe. Moet je deze zekerheid opzeggen om je in een nieuw avontuur te storten? Wat als je de verkeerde keuze maakt?

Als je er na lang nadenken toch echt achterkomt dat je te weinig uitdaging hebt, wordt het wellicht tijd voor een nieuwe stap. Om je heen kijken naar andere vacatures en eventueel zelfs solliciteren, kan dan nooit kwaad. Misschien kom je er dan zelfs weer achter dat je eigenlijk geen leukere baan kunt vinden.

Job crafting

Maar waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat ze meer invloed hebben op hun werkzaamheden dan ze denken. Job crafting noemen we dat. Hierbij sleutel je als het ware aan je huidige baan om deze beter aan te laten sluiten op je huidige interesses en doelen.

In plaats van je baan opzeggen, kun je dus ook eerst in gesprek gaan met je leidinggevende. Misschien is er een interessant project waardoor je weer uitgedaagd wordt of kun je meer verantwoordelijkheden op je nemen. Je leidinggevende is waarschijnlijk alleen maar blij dat je leergierigheid laat zien.

Natuurlijk kan het altijd zo zijn dat je er tijdens het gesprek achterkomt dat jouw tijd bij dit bedrijf erop zit, doordat er bijvoorbeeld echt geen groeimogelijkheden zijn. Dan heb je het in ieder geval geprobeerd en kun je rustig om je heen gaan kijken.

