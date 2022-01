Viroloog over toekomst: ‘Corona gaat lijken op een griepepidemie’

De deltavariant van het coronavirus is in de Belgische samenleving nog steeds niet verdrongen door de omikronvariant, waardoor het er op lijkt dat deze variant van corona blijft, zegt viroloog Marc van Ranst vandaag. „Ik had gehoopt dat delta uit de markt geblazen zou worden. Dat gebeurt niet, wat betekent dat nieuwe varianten ook weer de stam van delta kunnen hebben”, vreest Van Ranst.

In het universitair ziekenhuis in Leuven waar hij werkt, ziet de Belg dat het overgrote deel van de ernstig zieke coronapatiënten momenteel de deltavariant heeft. Alle opgenomen patiënten doen een coronatest. „Bij de asymptomatische patiënten of de patiënten met lichte klachten zien we de afspiegeling zoals die is in de samenleving: zo’n 85 procent heeft omikron en 15 procent heeft delta”, vertelt Van Ranst. „Bij patiënten met zwaardere klachten is dit omgedraaid. Daar heeft zo’n 80 procent de deltavariant.”

Toekomst corona

Volgens Van Ranst is de deltavariant in de intensieve zorg dus het grootste probleem. Om in te schatten welke coronamaatregelen er genomen moeten worden, vindt hij het belangrijk om de twee varianten goed in de gaten te houden en ook de invloed van delta nog mee te wegen. „Het goede nieuws is in elk geval dat de immuniteit van de bevolking toeneemt, door vaccinaties of door infecties.”

De viroloog kijkt al voorzichtig naar de toekomst. „Er komt een moment dat corona gaat lijken op een griepepidemie. Als we in de buurt komen van zoiets dat we kennen, kunnen we maatregelen af gaan schaffen.” Voorlopig vindt hij de maatregelen die in België gelden voldoende. Daar dragen inwoners bijvoorbeeld mondkapjes in openbare ruimtes, worden ruimtes geventileerd en sluit de horeca om 23.00 uur.

Lockdown

Van Ranst snapt wel dat Nederland eerder in lockdown ging. „Op dat moment was dat te verantwoorden, de berichten over omikron – dat de variant vermoedelijk minder ziek maakt – waren er toen nog niet.” Een mogelijke verlenging van de lockdown zou hij ook begrijpen. „Het is een politieke beslissing, maar ik snap dat het kabinet het jojo-effect wil vermijden.” Wel benadrukt de viroloog dat er ook al versoepelingen aangekondigd kunnen worden, bijvoorbeeld voor over 14 dagen. „Dat is voor een aantal sectoren heel belangrijk, bijvoorbeeld zodat de horeca inkopen kan doen.”

Zoals het ernaar uitziet krijgen we morgen tijdens de persconferentie versoepelingen te horen. Zo mogen de mbo’s en hbo’s weer fysiek lesgeven en komt er meer ruimte voor sport en de detailhandel. Winkelen op afspraak wordt weer mogelijk. Wel gelden er voorwaarden, zoals een maximaal aantal klanten per vierkante meter. De horeca- en cultuursectoren blijven waarschijnlijk dicht.