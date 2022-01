Metro-stelling: ‘Een uitbreiding van de mondkapjesplicht is onbegrijpelijk’

‘Overal is het mondneusmasker geaccepteerd, behalve in Nederland’

„Ik ben groot voorstander van het mondneusmasker, de mondkapjesplicht en de uitbreiding daarvan. Mondneusmaskers hebben inmiddels een bewezen effect wanneer je ze draagt op plekken die slecht geventileerd zijn of op plekken waar je geen afstand kunt houden. Dat effect is bewezen voor zowel het tegenhouden van het virus, als jij besmet bent, maar het heeft ook een effect op de bescherming van anderen. Zulke maskers zijn zeker niet perfect, maar het is een van de maatregelen en alle beetjes helpen. Zeker bij de omikronvariant, die extra besmettelijk is, zijn de mondneusmaskers nodig.

Het gebruik van de mondneusmaskers is in alle landen om ons heen geaccepteerd, behalve in Nederland. Wat daar wel mee te maken heeft, is dat het gebruik van het mondneusmasker lang ondermijnd werd in Nederland. In andere landen zie je dat het meer geaccepteerd is, mensen de maskers gebruiken en dat ze je aanspreken als je dat niet doet. Wij zijn een beetje het ‘rare eendje’ in Europa. In de landen om ons heen is het een gemeengoed, en minder een issue waarover veel mensen klagen.

In Nederland is het belangrijk dat er veel uitleg komt, denk ik. Hoe gebruik je zo’n masker, in welke situatie, wat zijn de verschillende types? We moeten ook zo snel mogelijk van de zelfgemaakte mondkapjes af en overgaan op de gecertificeerde, of chirurgische, mondkapjes. In sommige gevallen is een FFP-2 masker zelfs meer wenselijk. Dat masker net iets fijnmaziger en laat dus minder virusdeeltjes door.”

‘Inmiddels wel duidelijk dat mondneusmaskers nut hebben’

„Dat er buiten geen besmettingen zijn, is niet helemaal waar. Het ene buiten is namelijk het andere buiten niet. Dat geldt voor binnen ook. Uiteindelijk gaat het erom dat je niet elkaars lucht inademt. In de buitenlucht heb je de minste kans om dat te doen, maar als je met z’n allen bij een demonstratie heel dicht op elkaar staat, is die kans wel groter. Zeker met de omikronvariant, die gewoon een stuk besmettelijker is. Het is niet zwart-wit, maar het OMT adviseert terecht dat je, wanneer het buiten druk is, er verstandig aan doet om een mondneusmasker op te doen.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het bewijs inmiddels wel duidelijk dat mondneusmaskers nut hebben bij de bestrijding van het coronavirus. Het gaat zeker niet de pandemie volledig oplossen, maar zelfs als je vijf procent minder besmettingen hebt dankzij deze maatregel, is dat mooi meegenomen. Minder besmettingen betekent namelijk automatisch minder zieken.

Alle kleine beetjes helpen, en zeker op plekken waar je geen afstand kan houden, zijn die mondneusmaskers nodig. Alle maatregelen vallen of staan met hoe goed mensen zich eraan houden. Een hoge ‘volgzaamheid’ kun je bereiken op twee manieren: dwang, waar ik zelf absoluut geen voorstander van ben, en uitleg. Als je mensen duidelijk maakt waarom dit nodig is, zullen ze eerder luisteren. Daarnaast moet duidelijk worden gemaakt dat dit een bewezen effect heeft.”