Van Dissel: ‘Te vroeg om corona een griep te noemen’

OMT-voorzitter Jaap van Dissel vind het nog te vroeg om corona een griep te noemen. Dat stelt hij in gesprek met NOS. Volgens van Dissel heeft griep niet alleen een heel ander ziektebeeld maar ook andere gevolgen. Bovendien weten we volgens hem niet welke nieuwe varianten er na omikron nog tevoorschijn gaan komen.

„De griep speelt in de winter en we zien bij corona nu veel meer een continue strijd waarbij de ene variant wordt verdrongen door de volgende variant”, stelt Van Dissel. Volgens hem moeten we dan ook voorzichtig zijn. Mensen die besmet raken met de omikronvariant lijken minder ziek te worden, maar een nieuwe variant kan weer totaal anders zijn. Er is geen enkele garantie dat die variant ook minder ziekmakend is.

Toename besmettingen met corona

Ondertussen loopt het aantal besmettingen rap op. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn er 46.219 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Op vrijdag ging het nog om 57.506 nieuwe positieve tests volgens het RIVM.

De snelle stijging van het aantal positieve tests, levert problemen op. De computersystemen kunnen alle meldingen van positieve tests niet aan. Daardoor kunnen niet alle nieuwe meldingen verwerkt worden. De achterstand zal de afgelopen vijf dagen zijn opgelopen tot zo’n 46.000. Bij het RIVM kwam de afgelopen dag een melding binnen dat er elf mensen zijn overleden aan de gevolgen van corona. Dat de melding nu pas binnenkomt, wil echter niet zeggen dat die mensen ook in de afgelopen dagen overleden zijn.

Opening horeca en cultuur

Eerder vandaag lekte al uit dat het OMT de hele samenleving weer wil openen tot 20.00 uur. Ook Van Dissel werd gevraagd naar de opening van horeca en cultuur door NOS. Hij zei toen het volgende: „Dat vereist nog een bredere doorrekening en die bespreken we dan eerst in het OMT. Het is wel zo dat als je maatregelen loslaat waardoor het aantal besmettingen oploopt, het aantal opnames alsnog hoog kan worden.”