Gooi alles weer open tot 20.00 uur, adviseert het OMT

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt dat de samenleving weer tot 20.00 uur volledig open kan. Dat staat in het meest recente advies van het team deskundigen aan het kabinet, schrijft het NRC op basis van Haagse bronnen. Premier Mark Rutte liet eerder al doorschemeren „gematigd positief” te zijn over versoepelingen van de maatregelen.

De versoepelingen betekenen dat de avondlockdown terugkeert zoals die eind vorig jaar een paar weken van kracht was. Destijds was ook alles open tot 20.00 uur. Volgens het NRC is het kabinet van plan het advies op te volgen.

Kabinet wil mogelijk verder gaan dan OMT-advies

Toch zijn er ook twijfels, bijvoorbeeld over de openingstijd van 20.00 uur. „Mogelijk komen er uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor theaters en publiek bij sportwedstrijden. Wellicht schuift de ingangstijd van de avondlockdown in zijn geheel op naar 22.00 uur”, schrijft de krant.

Een volledige heropening zou inhouden dat ook de culturele sector en de horeca de deuren weer kunnen openen. De afgelopen periode werd de roep om versoepelingen binnen deze groep steeds groter. De afgelopen week vond er nog een grootschalige protestactie plaats in de cultuursector: theaters gingen open als kapsalon en verschillende musea toverden zichzelf om tot sportschool.

Er blijven ‘stevige voorwaarden’ van kracht

Nu vindt het OMT de tijd rijp om ook versoepelingen aan te kondigen voor deze sectoren, omdat de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend blijkt dan werd gevreesd. Juist deze omikronvariant was enkele weken geleden nog de reden voor het afkondigen van nieuwe aanscherpingen van de coronamaatregelen.

Een heropening moet wel gepaard blijven gaan met stevige voorwaarden, melden Haagse bronnen aan het NRC. Daarmee wordt gedoeld op de coronamaatregelen die tijdens de vorige avondlockdown ook van kracht waren. Er geldt dus bijvoorbeeld nog altijd een capaciteitsbeperking en ook wordt gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs in de culturele sector en in de horeca. Ook zou er sprake zijn van verplichte zitplaatsen.

Maandag overlegt het kabinet op het Catshuis over het OMT-advies. Dinsdag is er een nieuwe persconferentie. Dan maken premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers bekend welke coronamaatregelen worden versoepeld.