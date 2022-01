Klant krijgt rekening van 600 dollar voor rit met Uber na file van negen uur

Een man uit Virginia moest voor een rit met taxibedrijf Uber 600 dollar betalen. Het bedrag werd hem in rekening gebracht nadat hij en de chauffeur tijdens een sneeuwstorm vast kwamen te staan in een kilometerslange file op de snelweg. Na veel moeite heeft de man het geldt inmiddels teruggekregen.

Andrew Peters uit Richmond, Virginia, reisde maandag vanuit San Francisco naar zijn huis in Richmond. Hij reisde het laatste stuk vanaf Dulles International Airport met een Uber. Maar door grote sneeuwbuien kwam de auto vast te staan in een kilometerslange file op de I-95, zo meldt de Amerikaanse omroep WTOP. De weg raakte uiteindelijk helemaal geblokkeerd doordat meerdere vrachtwagens in een slip raakten.

Negen uur in de file

Zowel Peters als de chauffeur van Uber waren niet op de hoogte van hoe ernstig de sneeuwbuien waren. In totaal stonden ze zo’n negen uur op de snelweg in de file voordat Peters eindelijk naar huis kon.

Na afloop van de rit betaalde hij de chauffeur niet alleen 100 dollar voor de rit, maar gaf hem ook nog eens 100 dollar fooi.

Eenmaal thuis bleek echter dat Uber hem nog eens 400 dollar in rekening had gebracht. In totaal kostte de reis van Dulles International Airport naar Richmond Peters dus 600 dollar.

Uber biedt excuses aan

Peters besloot contact op te nemen met het bedrijf om aan te geven dat die extra kosten niet terecht waren. Maar dat bleek niet zo simpel als hij had gedacht. Via de app van Uber lukte het hem niet om zijn geld terug te vragen en pas na meerdere pogingen om iemand van het bedrijf te spreken, nam Uber uiteindelijk contact met hem op. Het bedrijf bood excuses aan voor het incident. „Ze vonden het jammer om te horen dat ik zoveel problemen had met de app en met de rit. Ze gaven me daarom het volledige bedrag terug”, vertelt Peters aan WTOP.

Een woordvoerder van Uber liet weten dat de chauffeur ondanks de vergoeding aan Peters gewoon betaald krijgt voor de rit. Ook krijgt hij alsnog de fooi.