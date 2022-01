Zaterdag uitvaart met witte koets voor overleden 14-jarige Esmee: ‘Komt hard aan’

Zaterdag wordt, op de manege waar de 14-jarige Esmee haar hele leven kwam, een uitvaart georganiseerd. Het meisje werd op oudejaarsdag aangetroffen in Leiden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, een 32-jarige man uit Leiden is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

„Het nieuws is ingeslagen als een bom”, zegt pensionhouder Wilbert van der Post van boerderij Elza Hoeve in Leiden, waar de manege is, tegen Omroep West. „Ik ken haar al sinds dat ze een baby was. Ze was bijna elke dag op de boerderij.” Aanstaand weekend vindt dus ook de afscheidsdienst plaats bij de manege. Alle nabestaanden van Esmee „komen naar ons toe met een witte koets met paarden en na een dienst op het pension rijden ze met de koets en de paarden naar de begraafplaats”, vertelt Van der Post.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op de plek waar de 14-jarige Esmee vrijdagochtend werd gevonden worden nog steeds bloemen gelegd. De impact is groot, of mensen haar nu kenden of niet. pic.twitter.com/E89GBM1BA4 — IJsbrand Terpstra 🎙 (@ijterpstra) January 3, 2022

Overlijden 14-jarige Esmee ‘komt hard aan’

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, zegt dat het overlijden van het meisje „hard aankomt”. Esmee kwam zelf uit het dorp Hazerswoude-Rijndijk, dat valt onder Alphen aan den Rijn. „Onze gedachten gaan uit naar ouders, familie en vrienden van het meisje. Van hun verdriet kunnen we ons nauwelijks een voorstelling maken. Ik wens alle nabestaanden die haar nu moeten missen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd”, laat Spies weten in een verklaring.

Het meisje was donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. De politie startte een onderzoek en ging op zoek. De volgende ochtend meldde een groepje sporters dat ze in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden een lichaam hadden gevonden. Het bleek om het vermiste meisje te gaan.

Diezelfde middag nog hield de politie de 32-jarige verdachte aan. Hij zit in beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. Vandaag wordt hij voorgeleid aan een rechter-commissaris. De politie onderzoekt wat de rol van de verdachte is geweest en is dringend op zoek naar getuigen.