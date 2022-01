Enkele sportscholen open voor zorgmedewerkers: ‘Bij het Erasmus MC wel, maar hier niet? Meten met twee maten’

Enkele sportscholen, zoals PerformFit in Duivendrecht en Cardio Fitness Beverwijk, zijn van plan om vandaag de deuren te openen voor zorgmedewerkers. Dit na berichten in de media dat de interne fitnessruimte van het Erasmus MC in Rotterdam gedurende de lockdown open is voor zorgpersoneel.

„Een mooi initiatief, ik sluit me hierbij aan”‘, zegt sportschooleigenaar Sander Jansen van PerformFit. „Dan kunnen we meewerken om mensen weer gezond en weerbaar te maken tegen Covid-19.” Alleen mensen die in de zorg werken kunnen in zijn school terecht onder strenge voorwaarden. Zo mogen er maximaal veertien mensen in de sportruimte, waar er normaal 28 sporters terechtkunnen. Ook moeten ze zich van tevoren opgeven voor een bepaalde tijd.

Zorgmedewerkers kunnen sporten

Wegens de lockdown zijn de sportscholen sinds 19 december gesloten. Jansen: „Alle kans dat de boa’s of politie morgen komen om de mensen naar huis te sturen, maar dan ga ik dat bij de gemeente aankaarten. Om te zeggen dat het bij Erasmus MC wel is toegestaan en hier niet. Dat is meten met twee maten. Maar hoe ik dat moet aanpakken. Geen idee”. Jansen benadrukt wel dat hij „geen protest of gedoe” wil.

Ook Cardio Fitness Beverwijk opent vanaf maandag de deuren voor zorgmedewerkers om onder strikte voorwaarden te komen sporten. De twee eigenaren van Cardio Fitness vinden het een goed initiatief van Erasmus MC om de zorgmedewerkers te laten sporten. Ze zien het als „een duidelijke erkenning van de sportscholen als zijnde essentieel voor onze samenleving”.

Sportscholen een essentiële sector?

Een tijd geleden sprak het kabinet nog over de sportsector. De bewindslieden wilden die sector namelijk betrekken bij de essentiële sectoren, zodat mensen ook tijdens een lockdown kunnen sporten. Een meerderheid van de Kamer was voor en een motie daarover werd aangenomen.

Maar sindsdien (medio december) is er weinig veranderd voor de sportsector. Wel zeiden honderd sportscholen eind december dat zij naar de rechter zouden stappen om een opening voor elkaar te krijgen. Zodra het benodigde geld voor de rechtsgang via een crowdfunding binnen is, spannen de ondernemers een kort geding aan tegen de Staat. Er is zo’n 9000 euro nodig, de teller staat nu op ruim 2000.