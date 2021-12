De Jonge, Hoekstra en Grapperhaus zwaaien af, wie worden de nieuwe ministers?

De formatie is daar, het regeerakkoord ligt klaar en de portefeuilles zijn opnieuw verdeeld. En dat betekent een hoop verandering in het kabinet. Nieuwe ministers en staatsecretarissen en vertrek van oude gezichten. Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Ferd Grapperhaus zwaaien af. En namen als Sigrid Kaag en Jan Paternotte klinken al in de wandelgangen.

Om te beginnen verlaten CDA’er Wopke Hoekstra en coronaminister Hugo de Jonge hun huidige positie. Beiden zullen niet terugkeren als ministers van Financiën en Volksgezondheid. Als opvolger van Hoekstra klinken nu geluiden over D66’er Sigrid Kaag, melden bronnen tegen RTL Nieuws. En voor De Jonge zou D66’er Jan Paternotte een mogelijke opvolger zijn. Al deed Paternotte na vragen van Wilfred Genee bij BNR nogal vaag over dit gerucht. Het is al jaren gebruikelijk dat de op een na grootste partij in een regeringscoalitie de portefeuille Financiën krijgt. Dat een D66-lid deze verantwoordelijke taak krijgt, is dan ook geen verrassing.



Zeer veel dank @ferdgrapperhaus, voor je niet aflatende steun en inzet voor Nederland. We werkten al samen voor het CDA in Amsterdam en later als ministers onder andere in de strijd tegen witwassen. Ik waardeer onze vriendschap enorm en wens je alle goeds. #Bedankt pic.twitter.com/29J5J2encs — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) December 30, 2021

Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Ferd Grapperhaus zwaaien af

Ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet het stokje straks overdragen. De portefeuille is momenteel in handen van het CDA, maar de VVD neemt dit over. Uit deze partij zullen een minister en staatssecretaris van Asiel en Migratie en minister volgen. De minister voor Rechtsbescherming wordt een D66’er.



De afgelopen 4 jaar is hard ingezet op het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Maar dit is een strijd van lange adem. Het is zeer belangrijk dat het nieuwe Kabinet hier nog verder in investeert om Nederland veiliger te maken.💪https://t.co/6hTgD5zJQ5 #Regeerakkoord pic.twitter.com/tM5ANjElC3 — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) December 15, 2021

Het CDA levert de ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Defensie gaat naar D66. Daarover klonk dat Rob Jetten een mogelijke minister zou zijn. De VVD levert opnieuw de ministers van Infrastructuur en van Economische Zaken. Onderwijs gaat weer naar D66 en op Landbouw komt opnieuw een minister van de ChristenUnie.

Nieuwe ministers en staatssecretarissen

Ook een nieuwe ministerpost voor Klimaat en Energie, welke valt onder Economische Zaken, komt bij D66 terecht. De VVD levert de minister voor Natuur en Stikstof, die onder Landbouw gaat vallen. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wordt iemand van de ChristenUnie.

Vandaag werd de verdeling van portefeuilles bekendgemaakt en daarmee is het gissen naar de nieuwe ministers begonnen. Het ziet ernaar uit dat Mark Rutte nog een rondje meegaat als premier. 2 januari volgt de officiële bekendmaking van de nieuwe ministers en staatsecretarissen. De kandidaten voor die titels komen maandag 3 tot en met donderdag 6 januari bij elkaar. De beëdiging van het nieuwe kabinet wordt maandag 10 januari verwacht.

Portefeuilles op een rij

Algemene Zaken:

Minister-president, minister van Algemene Zaken: VVD

Minister van Buitenlandse Zaken: CDA

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: VVD

Minister van Justitie en Veiligheid: VVD

Minister voor Rechtsbescherming: D66

Staatssecretaris Asiel en Migratie: VVD

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: CDA

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CDA

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: D66

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: D66

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs: VVD

Staatssecretaris Cultuur en Media: D66

Minister van Financiën: D66

Staatssecretaris Fiscaliteit: CDA

Staatssecretaris Toeslagen en Douane: VVD

Minister van Defensie: D66

Staatssecretaris van Defensie: VVD

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: VVD

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: CDA

Minister van Economische Zaken en Klimaat: VVD

Minister voor Klimaat en Energie: D66

Staatssecretaris Mijnbouw: D66

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: ChristenUnie

Minister voor Natuur en Stikstof: VVD

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: CDA

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: ChristenUnie

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: D66

Minister voor Langdurige Zorg en Sport: VVD

Staatssecretaris Jeugd en Preventie: ChristenUnie