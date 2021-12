Vertrek Hugo de Jonge als minister Volksgezondheid in zicht: ‘Eerste dankwoorden van Kamerleden’

Hoewel de kogel officieel nog niet door de kerk is, is bekend dat het CDA niet opnieuw de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanlevert. En dat betekent dat Hugo de Jonge zijn laatste dagen als minister slijt. Gisteren bedankten meerdere kamerleden hem tijdens het coronadebat voor zijn werk. Want het kon weleens zijn laatste debat zijn.

Terwijl de kabinetsformatie eindelijk op z’n eind is en het regeerakkoord klaarligt, kreeg Hugo de Jonge gisteren al de eerste afscheidswoorden. In het coronadebat van gisteren kreeg de minister lof en dankwoorden van zijn collega’s. Ook namen sommige politici het voor de coronaminister op, nadat Tunahan Kuzu van DENK hem aanviel.



Groot Brittannië, Noorwegen, Duitsland, het ene na andere land neemt maatregelen en bereid zich voor. Nederland: kunnen we versoepelen? Hou de scholen open… Ik hoop op een briljante en eigenwijze nieuwe minister voor volksgezondheid, iemand die er echt om geeft. https://t.co/8oll8Y3cke — Alexander van Netten (@AlexvanNetten) December 13, 2021

Nieuwe minister van Volksgezondheid

Het vertrek van de coronaminister is nog niet officieel bekend. Kuzu haalde dat verwachte vertrek op zijn eigen wijze aan en gaf De Jonge nog een uitbrander. „Van sommige mensen neem je graag twee keer afscheid”, sprak de DENK-politicus. Daarna somde Kuzu nog een lijst aan verkeerde beslissingen van De Jonge op en voelde hij zich niet geroepen hem te bedanken.

Die kritiek schoot bij sommige Kamerleden in het verkeerde keelgat. Zo sprak VVD’er Aukje de Vries haar „respect” richting de coronaminister uit. Volgens haar heeft De Jonge de afgelopen tijd inzet en doorzettingsvermogen laten zien. In een periode „die ook behoorlijk persoonlijk een aanslag kan doen op de mensen.”. Ook CDA-collega Joba van de Berg en CU’er Mirjam Bikker namen het voor De Jonge op.

Kamerleden bedanken Hugo de Jonge

PVV’er Fleur Agema was het de afgelopen periode zeker niet altijd met De Jonge eens. Maar ook zij koos voor een dankwoord. „De afgelopen vijftien jaar heb ik ook geen minister meegemaakt die zo goed was ingevoerd op alle dossiers.” Ook Lisa Westerveld van GroenLinks lag niet altijd met het kabinet op één lijn. Maar ook vindt zij dat het kabinet „ontzettend hard heeft gewerkt”. BBB’er Caroline van der Plas stipt haar „inhoudelijke discussies” met De Jonge aan. Maar die zeggen volgens haar niet dat ze iets „tegen Hugo de Jonge als persoon” heeft. En ook zij bedankte het kabinet. Liane den Haan en Nilüfer Gündoğan van VOLT spraken hun waardering uit en SGP’er Chris Stoffer wenst De Jonge „de kracht van rust” toe.

NRC schreef vorige week dat het CDA niet opnieuw het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport krijgt. Dat betekent dat Hugo de Jonge zijn positie als minister afstaat aan een andere kandidaat. Wie die opvolger is, is nog onbekend. Maar op Twitter werd al druk gespeculeerd. Zo vielen namen als oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levie, coronadeskundige Ernst Kuipers en D66’er Jan Paternotte.



Met NIEUWS over de formatie: – Sigrid Kaag (D66) zou mogelijk terugkeren als minister van Buitenlandse Zaken

– D66'ers houden rekening met Ernst Kuipers, van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, als nieuwe minister van Volksgezondheid — Guus Valk (@apjvalk) December 10, 2021



