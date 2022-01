Zorgen om ‘massale toeloop’ carnaval, Yeşilgöz spreekt ‘carnavalsburgemeesters’

Er bestaan zorgen over carnaval, en dan vooral over een ‘massale toeloop’ van feestvierders. Het Brabantse en Limburgse feest staat op de planning voor eind februari, maar dan geldt hoogstwaarschijnlijk nog de 1,5 meter-regel. De vrees bestaat dat meer dan honderdduizend mensen de grote steden overspoelen en weinig rekening houden met die maatregel.

Daarom overleggen de overkoepelende carnavalsorganisaties in Limburg en Brabant deze week over hoe om te gaan met het feest. Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie, zei vandaag al dat ‘carnaval op 1,5 meter geen carnaval is’. In november werd de aftrap van carnaval, de 11e van de 11e, op veel plekken al afgelast. Dat gebeurde na een oproep van Limburgse ziekenhuizen.

‘Massale toeloop’ carnaval

Handhaving zal dit jaar een stuk moeilijker zijn. Vorig jaar waren de cafés dicht en was het niet zo moeilijk om carnaval te verbieden. Maar dit jaar zijn de kroegen (waarschijnlijk) open, en worden volgens Van de Laar hordes verklede mensen verwacht in de grote steden. Carnaval valt dit jaar tussen 27 februari en 1 maart. Volgens Van de Laar en voorzitter Bart Maes van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) staat de overheid dan ook voor een groot dilemma.

Zelfs als carnaval verboden wordt, laten mensen zich niet tegenhouden, denkt Van de Laar. Ze gaan dan de straat op en de kroeg in. Waarschijnlijk geldt er wel een sluitingstijd voor de cafés, van 22.00 uur, maar over het algemeen is het niet moeilijk voor carnavalsvierders om hun zakken vol te stoppen met drank en de avond gezellig op straat voort te zetten. Advocaat Bart Maes vreest iets soortgelijks. „Zes boa’s tegenover duizenden mensen maakt handhaving moeilijk”, vreest hij.

Maar er gloort nog hoop: dat er vlak voor carnaval weer iets meer mogelijk is. „Als de 1,5 meter vervalt, kun je meer”, weet Maes. „Als dat niet zo is, wordt het een uitdaging. Iedereen zal immers zijn of haar ‘pekske’ aantrekken en naar het café gaan. Dit jaar zul je zien dat de ‘vastelaovend’ van onder af komt, vanuit de mensen zelf.”

Grote feesten buiten zijn niet toegestaan. „Maar we moeten er toch rekening mee houden dat grote groepen mensen samenkleven”, aldus Van de Laar.

Yeşilgöz spreekt ‘carnavalsburgemeesters’

Later deze week, als precies duidelijk is welke versoepelingen het kabinet doorvoert, spreekt justitieminister Dilan Yeşilgöz met de zogenoemde carnavalsburgemeesters. De vrees bestaat dat de regels per gemeente zullen verschillen. Yesilgöz wil daarom met hen in gesprek over de „scenario’s, hoe kunnen we ermee omgaan, hoe kunnen we elkaar helpen”.

Verscheidene burgemeesters hebben aangegeven uiteindelijk wel samen op te willen trekken, om een lappendeken van verschillende regels per regio te voorkomen. Er klinken geluiden om het feest naar de zomermaanden te verplaatsen.