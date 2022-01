Paradiso: we hebben niets aan deze ‘schijnversoepelingen’

Bij Paradiso in Amsterdam zijn de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen bepaald niet met gejuich ontvangen. Het poppodium spreekt van „schijnversoepelingen” en stelt dat de hele popsector er feitelijk niets mee kan. „Eerst denk je: we kunnen weer wat. Maar dan zie je de details en dat het zeker tot 9 maart gaat duren en denk je: dit slaat echt helemaal nergens op”, zegt Jurry Oortwijn, Hoofd Marketing & Publiciteit van de Amsterdamse poptempel.

Oortwijn heeft het al eerder gezegd, maar zegt het ook nu weer: de communicatie over de coronaregels is onduidelijk. „Dan zeggen ze dat mensen op 1,5 meter moeten zitten, maar ook dat je een derde van de maximale capaciteit van je zaal moet aanhouden. Een derde is bij ons 500 mensen, maar iedereen op 1,5 meter is 250 mensen. Dat scheelt nogal wat.”

Poppodium Paradiso

Wat dergelijke onduidelijkheden in de praktijk betekenen, kan Oortwijn uitleggen aan de hand van een concert van Alain Clark, later deze week. „Dat stond gepland voor donderdag, maar dat moeten we nu vanwege de toegestane capaciteit waarbij iedereen op 1,5 meter van elkaar moet zitten, opsplitsen in twee dagen”, verzucht Oortwijn. „Ze snappen gewoon niet wat er achter de schermen allemaal geregeld moet worden.”

Een bijkomend probleem is het vullen van de agenda. Door de onduidelijkheden rondom de coronamaatregelen in Nederland, hebben de afgelopen periode veel buitenlandse acts afgezegd. Oortwijn denkt niet dat ze snel weer komen. „Ze willen niet want er is perspectief. En met nul perspectief kan je ook niks boeken. En nu moeten we allemaal achter dezelfde Nederlandse artiesten aan. Heel moeilijk om nu met een programma op de proppen te komen. Ja, een nachtprogramma met dj’s kunnen we zo maken. Maar dat mag niet.”

Reactie muziekcentrum TivoliVredenburg

Bij het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg zijn ze „voorzichtig blij” met de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Het is fijn dat er weer een en ander kan plaatsvinden, maar het is slecht voor de sector dat nieuwe artiesten er door de vele reeds verplaatste concerten niet meer tussen komen.

Met de heropening van de cultuursector mogen ook de podia weer open. „We zijn voorzichtig blij, want we kunnen weer wat”, zegt Lieke Timmermans, woordvoerder van TivoliVredenburg. Het zalencomplex in de Domstad ontvangt donderdag alweer de eerste bezoekers. „Dat is een klassiek concert dat we eigenlijk wilden gaan streamen, maar daar kan nu weer publiek bij. Het is erg leuk dat we dus gelijk weer van start kunnen, al zijn er wel maatregelen zoals de anderhalve meter, het mondkapje en de QR-code.”

Killing voor de sector

Dat concerten al bijna twee jaar lang verplaatst worden, zorgt ervoor dat de agenda van TivoliVredenburg voor het komende jaar bomvol zit. Zo vol, dat er ook geen plaats is voor nieuwe artiesten en dat is „killing voor de sector”, zegt Timmermans. „Als je er nu als nieuwe band weer tussen wilt komen, dan is dat heel lastig. Alles zit vol. Nieuw talent kan niet spelen.”