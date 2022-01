Verstekeling overleeft vlucht van Zuid-Afrika naar Nederland in wielkast vrachtvliegtuig

De Marechaussee heeft op Schiphol een verstekeling gevonden in de neuswielkast van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika. De man maakt het naar omstandigheden goed, zo stelt een woordvoerster van de Koninklijke Marechaussee.

De man werd rond 11.00 uur ontdekt op de luchthaven in Amsterdam. Waar hij aan boord is gekomen is niet duidelijk, maar de verstekeling heeft meerdere uren (mogelijk acht uur of langer) op de plek gezeten.



Op Schiphol is in het neuswiel van een vrachtvliegtuig uit Z-Afrika een verstekeling aangetroffen. De man maakt het naar omstandigheden goed en is vervoerd naar het ziekenhuis. De Marechaussee doet onderzoek. #KMar_PenB_SPL pic.twitter.com/A7DXGmIbpf — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) January 23, 2022

Verstekeling naar ziekenhuis gebracht

De brandweer heeft de verstekeling uit het toestel gehaald en toen bleek dat hij nog leefde. Hij was onderkoeld en is, nadat zijn temperatuur omhoog was gebracht, naar een ziekenhuis gebracht. Zijn leeftijd en nationaliteit zijn nog niet bekend.