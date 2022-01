Nieuw op Netflix in week 3: Too Hot To Handle en The Crazies

Ook in week 3 van 2022 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het derde seizoen van Too Hot To Handle, dat vast al op het lijstje van iedere ‘baggertv’-fan stond.

Daarnaast staat de horrorfilm/thriller The Crazies voor je klaar. Een heel stadje lijkt gek te worden nadat er een mysterieus gif vrijkomt bij een vliegtuigongeluk. Wie kun je dan nog vertrouwen? Voor een geschiedenisreis kun je kijken naar München – Im Angesicht Des Kriege.

1. Too Hot To Handle (seizoen 3)

Serie

Genre: reality/romantiek

Denk datingshow gemixt met mentale marteling (voor deze mensen in ieder geval wel), en je bent heel dicht bij Too Hot To Handle. Een groep mooie mensen wordt bij elkaar gezet in een resort en zij denken dat ze er zijn om lol te hebben. Maar dan krijgen ze een bericht. Ze kunnen 200.000 dollar winnen, maar ze mogen elkaar niet (seksueel) aanraken. Voor elke seksuele aanraking, zoen en alles dat verder dan dat gaat, verliezen ze geld. Het ‘doel’ is om ze te leren om echte connecties aan te gaan.

2. The Crazies

Film

Genre: thriller

Een soort zombiefilm, maar dan met een mysterieus gif waar mensen wel héél gewelddadig van worden. Als ze geïnfecteerd zijn, willen ze maar één ding: schade aanrichten aan alles en iedereen. Een gezin in een klein plaatsje in Kansas belandt midden in al deze gekte en moet heel hard werken om te overleven.

3. The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman

Serie

Genre: misdaad/documentaire

In deze driedelige serie kom je achter het verhaal van een van ‘s werelds meest wrede oplichters. Een man die zich voordeed als een Britse spion, maar in werkelijkheid een spoor achterliet van geruïneerde families. Deze man werd in 2005 veroordeeld voor het stelen van fortuinen en het verwoesten van meerdere levens. In The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman komt ook een gezin aan het woord, dat vreest voor de veiligheid van de moeder van het gezin.

4. Ozark (seizoen 4)

Serie

Genre: drama

Alweer het vierde seizoen van Ozark staat voor je klaar op Netflix. In maart 2020 eindigde het vorige seizoen en dit allerlaatste deel van de serie start op dezelfde manier op. De ruzie tussen verschillende drugskartels is nog steeds gaande en Marty (Jason Bateman) moet zich staande zien te houden in deze wrede wereld. Voor degenen die Ozark niet kennen: een gezin raakt verzeild in de misdaadwereld wanneer Marty 500 miljoen dollar moet witwassen via zijn bedrijf, voor een gangster. Dat kan alleen maar goed gaan, toch?

5. München – Im Angesicht Des Kriege

Film

Genre: actie/sci-fi

Voor iedereen die een beetje geïnteresseerd is in geschiedenis, is dit een goede. We gaan terug naar 1938, net voor de Tweede Wereldoorlog. Twee oude vrienden, een Britse ambtenaar en een Duitse diplomaat, doen er alles aan om de oorlog te voorkomen. Zij zijn klaarblijkelijk de enige twee die dat zouden kunnen doen. Maar er komt heel wat gevaar bij kijken, helemaal wanneer ze een document ontdekken waarin Hitlers ware plannen met Europa beschreven staan.

