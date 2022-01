Nu minder dan 1000 coronapatiënten op verpleegafdelingen ziekenhuizen

Voor het eerst sinds 1 november liggen er minder dan duizend coronapatiënten op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. De daling houdt dus aan.

In totaal houden vandaag nog 954 mensen met het virus onder de leden een bed op een verpleegafdeling bezet. Dat is te zien in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het cijfer komt op de dag dat premier Mark Rutte en de nieuwe corona-minister Ernst Kuipers de volgende persconferentie over coronamaatregelen geven. Een persconferentie die ondanks een minder aantal coronapatiënten niet alleen maar goed nieuws zal opleveren.



Deze week ben ik gestart als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toegankelijke zorg van hoge kwaliteit is een belangrijke verworvenheid die we moeten koesteren. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren om de zorg voor nu en in de toekomst veilig te stellen. pic.twitter.com/AQP8in8JTG — Ernst Kuipers (@ministerVWS) January 12, 2022

Ook minder coronapatiënten op de IC’s

Het cijfer 954 betekent weer is een daling van 48 zieken ten opzichte van een etmaal geleden. Gisteren bracht Metro ook al een relatief positief bericht over het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op de intensive cares liggen momenteel nog 334 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ook dat zijn er minder dan gisteren, toen nog 358 coronapatiënten werden verzorgd op een ic.

In totaal liggen er nog 1288 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Het LCPS verwacht dat de instroom van nieuwe coronapatiënten deze maand toe zal nemen, vanwege de rondgang van de besmettelijker omikronvariant van het virus. Dat geluid klinkt al enige tijd, maar in de ziekenhuizen is nog steeds niet merkbaar.

Ook vandaag was de instroom van nieuwe coronapatiënten niet hoger dan voorgaande dagen. Op de IC’s kwamen 12 nieuwe coronapatiënten binnen, op de verpleegafdelingen 108. Doordat er overal meer mensen afdelingen mochten verlaten dan dat er nieuw binnenkwamen, daalde de ziekenhuisbezetting alsnog.