Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen en meer besmettingen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur opnieuw afgenomen. In totaal gaat het nog om 1360 mensen met Covid-19. Dat zijn er 72 minder dan gisteren en het laagste aantal in meer dan twee maanden. Het lijkt inmiddels een ‘vertrouwd beeld’: minder mensen in het ziekenhuis, terwijl het aantal coronabesmettingen enorm is. Zo ook vandaag.

De cijfers uit de ziekenhuizen zijn opgesteld door Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Wat dat vermoedelijk voor de corona-persconferentie en versoepelingen betekent, werd vanmiddag duidelijk.

Op de intensive cares liggen nu nog 358 coronapatiënten, 17 minder dan gisteren. Het aantal mensen met corona op ic’s daalt al weken, bijna onafgebroken. Precies een maand geleden lagen er nog 630 coronapatiënten op deze afdelingen.

Halvering op verpleegafdelingen ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af met 55 tot 1002. Dat is minder dan de helft ten opzichte van de 2118 die er één maand geleden lagen. In de afgelopen 24 uur werden er 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht. Ook deze opnamecijfers zijn de laatste weken flink gedaald.

Het LCPS gaat er echter al een aantal weken vanuit dat de opnamecijfers deze maand weer zullen stijgen. Dat komt volgens de ziekenhuisorganisatie door de oprukkende besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus.

Het vaccineren dan wel boosterprikken gaat ondertussen gestaag door, meldt de kersverse minister Ernst Kuipers, die morgen de vuurdoop van zijn eerste corona-persconferentie beleeft.



Afgelopen week is er een recordaantal prikken per week gezet: ruim 1,87 miljoen. Goed om te zien dat zoveel mensen een vaccinatie nemen. En knap werk van alle GGD'en, verpleegkundigen, ziekenhuizen, huisartsen, militairen en anderen die meehelpen.https://t.co/ooR564z2xf — Ernst Kuipers (@ministerVWS) January 13, 2022

Besmettingen: één na hoogste aantal ooit

Het aantal coronagevallen loopt nog verder op. Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn 33.436 positieve tests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. En het cijfer had nog hoger kunnen zijn. Door een storing zijn namelijk niet alle bevestigde besmettingen goed binnengekomen.

Het absolute record werd vorige week vrijdag gevestigd, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen in een dag tijd meldde.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 217.818 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 31.117 gevallen per dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis bijna twee jaar geleden komt dat gemiddelde boven de 30.000 uit. Het gemiddelde stijgt voor de zestiende dag op rij.