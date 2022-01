ME maakt einde aan illegaal feest voor gemeentehuis in Dalfsen

De ME heeft een einde gemaakt aan een groot illegaal feest voor het gemeentehuis in Dalfsen. Honderden mensen waren op het feest, waar meerdere optredens plaatsvonden, afgekomen.

Aan het einde van de avond gaf burgemeester Erica van Lente een noodbevel af, waarna het feest snel was afgelopen. Volgens haar was er door drankgebruik en vuurwerk kans dat het feest op ongeregeldheden uit zou lopen. „Wij verzoeken iedereen de locatie te verlaten en huiswaarts te keren”, schreef de gemeente op Twitter. Het noodbevel is rond 21.20 uur afgegeven en gold tot 05.00 uur vanochtend.

Toegangswegen naar Dalfsen dicht

De toegangswegen naar Dalfsen werden door de politie en de ME afgesloten en vlak voor middernacht was het feest afgelopen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden.

Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest in een schuur gepland, maar de gemeente had dat tegengehouden. Ook dreigde de gemeente met sancties als het feest in Dalfsen toch door zou gaan.

Als reactie op het verbod trokken de bezoekers en een aantal artiesten die zouden optreden in de richting van het gemeentehuis. Op sociale media zou eerder op de dag ook al zijn opgeroepen om naar het plein te komen. De politie maakte rond 23.00 uur een einde aan het feest.



Horeca open uit protest

Op meerdere plekken in het land opende gisteren de horeca uit protest tegen de coronamaatregelen. Dat gebeurde onder meer in Utrecht, Valkenburg en Alblasserdam. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma dreigde met boetes van 4000 euro als de geopende cafe’s en restaurants niet zou sluiten. Andere gemeenten lieten weten de protesten wel toe te staan.

In Alkmaar liep de protestacties uit een flinke ophoping van feestende mensen voor één van de cafés. Uiteindelijk is door handhavers en politie gemaand om te stoppen. Er zijn geen boetes uitgedeeld, zo meldt NH Nieuws.

Hoewel andere sectoren weer open mogen van het kabinet, moeten cafés, restaurants en culturele instellingen nog altijd gesloten blijven, zo bleek vrijdag tijdens de persconferentie.