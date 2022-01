Incident op A2 in verband met bedreiging John van den Heuvel: ‘Beveiligers waren scherp’

Er is vandaag een incident geweest op de A2, waarbij de weg enige tijd afgesloten was. Uiteindelijk is iemand gearresteerd. Nu blijkt dat dat te maken had met een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel. Hij krijgt politiebeveiliging. Dat zeggen meerdere politiebronnen tegen het AD, zo meldt de krant.

Van den Heuvel reed op de A2 toen er een verdachte situatie ontstond. „Het leek alsof hij werd klemgereden of achtervolgd, dus is er alarm geslagen”, zegt een politiebron tegen het AD. „Dienst Speciale Interventies heeft een Audi van de weg gehaald.” Eén persoon is aangehouden.

Volgens een andere politiebron is de arrestant iemand met criminele antecedenten op zijn naam. Ook zouden motoren op de snelweg zijn gezien, die met hoge snelheid zijn weggereden.



Meer beeld van de afsluiting van de A2https://t.co/3BMFv7k60Q pic.twitter.com/MtiIFAPojD — AT5 (@AT5) January 6, 2022

Van den Heuvel: ‘Beveiligers zijn scherp’

Van den Heuvel zelf bevestigt ook dat er vandaag „rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen”. Hij zegt „blij” te zijn dat zijn „beveiligers scherp zijn en adequaat handelen”.

„De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt”, aldus Van den Heuvel.

Enige tijd later was de A2 tussen Breukelen en Maarssen afgesloten door de politie. Een gebouw van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen werd tijdelijk extra beveiligd. De politie laat weten dat er bij het incident op de A2 een auto betrokken was, „met daarin een te beveiligen persoon (TBP). Vanwege het veiligheidsprotocol is de TBP naar de dichtstbijzijnde politielocatie gereden. De politie onderzoekt de zaak en kan er op dit moment niet inhoudelijk op ingaan.”