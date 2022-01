Verwarring over uitspraak Jaap van Dissel: ‘Niet testen zonder klachten’

OMT’er en RIVM-directeur Jaap van Dissel gaf vandaag wederom een technische briefing aan de Tweede Kamer over de coronasituatie. Van Dissel ziet veel coronabesmettingen onder jonge mensen en ook bij kinderen. Hoewel de Omikron-variant volgens hem minder gevaarlijk is, is dat geen reden om geen boosterprik te halen. En hij belichtte ook dat testen zonder klachten niet nodig is, wat weer voor verwarring zorgde bij twitterend Nederland.

In de briefing, na de persconferentie van gisteravond, vertelde Van Dissel vandaag over het aantal ziekenhuisopnames. Hij kaartte aan dat er een stijging in de ziekenhuizen is in de groep van 0- tot 9-jarigen. Van Dissel noemt hen „zeer jeugdigen” die ter observatie in het ziekenhuis verblijven. Maar de absolute aantallen over jonge kinderen zijn alsnog „zeer gering” en deze doelgroep ligt niet op de ic’s.



#technischebriefing Rrrrrollendr ogen… @WybrenvanHaga gaat alweeeeeeeeer de vraag stellen over waarom er niet opgeschaald is in de IC zorg. Hoe vaak die vraag niet al, en zeer uitvoerig, is beantwoordt weet ik niet.

Maar wel dat dhr Van Haga geen lerend vermogen heeft hierop — MeisjeMaatje (@LonnieMeisje) January 26, 2022

Jaap van Dissel redeneert toename jonge coronapatiënten

Eerder deze week meldde het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er meer coronapatiënten onder de dertig jaar in de ziekenhuizen verschijnen. Een goede verklaring kon het LCPS daar niet voor geven.

Van Dissel gaf die verklaring vandaag wel. Volgens hem komt dit door een toename van het aantal coronabesmettingen in die leeftijdsgroepen. Als er in een bepaalde leeftijdsgroep veel besmettingen zijn, zullen er automatisch meer mensen uit die leeftijdsgroep naar het ziekenhuis moeten, zo is de redenatie.



Zo’n #TechnischeBriefing brengt me steeds weer terug naar de wiskundelessen op school. Bij het eerste diagram of schema haak ik weer af… — J. Huisman (@Juunte) January 26, 2022

Mindere Omikron, maar wel boosteren volgens Jaap van Dissel

Ook belichtte Van Dissel het verschil tussen de omikronvariant en de deltavariant. Bij omikron is de kans op ziekenhuisopname volgens Van Dissel 40 procent kleiner dan bij delta. Van deze omikron-patiënten wordt ongeveer 10 procent zo ziek dat ze naar de intensive care moeten. Bij delta was dit 20 procent. Kortom: omikron is minder gevaarlijk. Ook in andere landen doet zich een soortgelijke daling voor in de ziekenhuisopnames.

Echter ligt het aantal besmettingen met omikron volgens de OMT’er een stuk hoger is dan bij delta. Van Dissel gaat uit van een hogere boostergraad. Zo’n 3 miljoen mensen moeten nog een boosterprik halen. Ervan uitgaan dat een booster niet nodig is vanwege de mildere omikronvariant, is volgens Van Dissel onjuist. De OMT’er voorspelt dat de hoogste piek van omikron in maart plaatsvindt.



Het is alsof ik naar een slechte versie het weerbericht zit te kijken. We hebben een hele mooie presentatie gemaakt die eigenlijk niks anders zegt dan dat het morgen hoogzomer wordt, maar we gaan toch uit van een Elfstedentocht 🙄#technischebriefing — Linda (@LindaBarnhoorn) January 26, 2022

Reacties op technische briefing

Op Twitter worden nog een aantal andere uitspraken van Van Dissel aangehaald. Want volgens de RIVM-topman hoeft men zich niet te testen zonder klachten. Daarnaast is de OMT’er er in zijn modellen vanuit gegaan dat alle positief geteste mensen ziek zijn, wat op Twitter nogal voor wat verwarring zorgt. Want sommige bedrijven, en ook scholen, vragen of iedereen zich wekelijks laat testen. Onder meer politica Caroline van der Plas reageert op deze uitspraak.



Je hoeft in ieder geval niet na 5 dagen te testen als je geen klachten hebt. Aldus van Dissel vanmorgen in de #TechnischeBriefing — Nick_R (@NickReits) January 26, 2022



Omdat mensen hun verantwoordelijkheid nemen meneer Van Dissel. Een snotneus betekent niet dat ziek bent https://t.co/7T4zgnomgh — Caroline van der Plas (@lientje1967) January 26, 2022



Herstelbewijs, weekje vrij, genoeg redenen voor mensen om te gaan testen. Voor de duidelijkheid ik doe hier niet aan mee maar ik snap wel waarom de mensen zich gedwongen voelen tot testen. #coronadebat #vandissel #TechnischeBriefing https://t.co/19ja7JTeih — Caro (@ckoens) January 26, 2022

Boostergraad

Ook PVV’er Fleur Agema twittert fanatiek mee met de briefing van Van Dissel. Zelf zit zij ziek thuis vanwege een flinke coronabesmetting. Agema valt over de berekening van de OMT’er met betrekking tot de boostervaccinaties. Want Van Dissel noemt dat hij uitgaat van een boostergraad van 75 procent, waarbij hij ook de herstelbewijzen en geldige coronatoegangsbewijzen meerekent. Maar dat heeft volgens Agema niks te maken met de boostergraad.



Van Dissel zegt dat hij bij die 75% boostergraad de herstelbewijzen en nog geldige ctb’s heeft opgeteld. Welja joh! Ruim 6 miljoen 18+ heeft op dit moment geen booster gehaald. Dat hebben ze om veel redenen niet gedaan. Die kun je niet zomaar erbij optellen! https://t.co/OvljTWycVM — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 26, 2022



Hier kun je goed zien, hoe ik afhaak bij antwoord van Jaap van Dissel op mijn vraag over waarom niet alleen inzetten op booster kwetsbaren. Ik wil zijn antwoord opschrijven, maar door wirwar van woorden snap ik er niks meer van. Hier het bewijs #technischebriefing #coronadebat 👇 pic.twitter.com/bUktQbmjn3 — Caroline van der Plas (@lientje1967) January 20, 2022



Ook tijdens de #TechnischeBriefing zegt Jaap van Dissel dat #vaccineren en mn de boosterprik de grootste bescherming biedt tegen ziekenhuis – en IC opname. #boosterprik #vaccineren #corona — Liane den Haan (@LianedenHaan) January 26, 2022

Achterstand RIVM coronatests

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, blijft volgens het RIVM snel oplopen. De achterstand bedraagt nu ongeveer 78.000 meldingen over de afgelopen negen dagen. Dat zijn er 18.000 meer dan op dinsdag, de grootste toename in een dag sinds het RIVM de achterstand deelt.

Om 13.00 uur vandaag begon ook het coronadebat, dat waarschijnlijk nog wel even duurt. Je kunt het debat live volgen via deze link.