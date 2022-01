Esmée en Fabienne zijn vrachtwagenchauffeur (en model): ‘Het lijkt net vakantie’

Shagrokende, brede, stoere kerels die dagelijks een gehaktstaaf mayo weghappen? Nee, niet alleen zij zijn vrachtwagenchauffeur. Dat zijn de net zo stoere Esmée en Fabienne ook. De twee zijn naast hun baan ook beiden model… en vanaf vanavond te zien in Meiden die rijden bij Powned.

Excuses voor de stereotypering van hierboven, Nederlandse mannen die in trucks op het asfalt hun mooie job doen. Het is een typering die velen misschien zullen noemen als je ‘een vrachtwagenchauffeur’ moet omschrijven. Maar hij past ook bij het doel van omroep Powned, ‘andere chauffeurs eens aan het werk zien’. In Meiden die rijden zien we namelijk dertien powervrouwen die rondracen in de grootste vrachtwagens. Voor de tweede keer worden dames die vrachtwagenchauffeur als beroep kozen geportretteerd. Daarbij horen we net als het vorige seizoen de broodnuchtere voice-over van Ton Kas.

Metro sprak twee van hen, Esmée Marsman (26) uit Waddinxveen en Fabienne van de Pol (22) uit Putten.

Esmée uit Meiden die rijden

Esmée Marsman rijdt met haar dubbeldekker nu drie jaar, waarvan zeven maanden voor Zeeman. Zij doorkruist Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje en binnenkort ook Portugal. Een weetje: in al die landen heet Zeeman ook daadwerkelijk Zeeman. De Zuid-Hollandse met opvallend paars haar maakt in Meiden die rijden haar tv-debuut. Sinds drie jaar is vrachtwagenchauffeur haar beroep. Esmée is vaak vijf dagen per week ‘op haar werk’ („alleen tijdens de zwaarste corona-lockdowns was het niet leuk als ik de hele week nergens kon douchen, omdat alles gesloten was”). Daarnaast is zij model, fotografeert ze zelf, sleutelt ze aan (snelle) auto’s en heeft Esmée nog 1001 hobby’s. Zoals filmpjes maken voor TikTok, waarbij zij onder de naam Lalaesmee in no time ruim 29.000 volgers wist binnen te halen. „Geen idee hoe dat komt, ik doe ook maar wat.” Wilde als kleine Esmée dolfijnen-trainster worden.

Deelname aan Meiden die rijden uit de hand gelopen grap

Waarom dacht Esmée ‘ja tof, aan dat Meiden die rijden wil ik wel meedoen’? „Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grapje, nadat collega’s en vrienden telkens zeiden dat ik me moest opgeven. Toen dacht ik: ach, ik stuur gewoon een filmpje in. Er zijn vast veel meiden die willen meedoen, ik word toch niet gebeld. En toen werd ik wél gebeld… Wie A zegt, moet ook B zeggen hè? Maar spijt heb ik er nog geen moment van gehad.”

Het leven van een vrachtwagenchauffeur is Esmée niet met de paplepel ingegoten. „Ik heb wel altijd van auto’s en autorijden gehouden. Ik werkte eerder als beveiliger bij de mobiele surveillance, dat was ook al rijden. En mijn vriend is, net als ik nu, vrachtwagenchauffeur bij Zeeman. Ik ging vaak met hem mee. Bij die laatste reizen werd ik verliefd op het vak en besloot ik om ook chauffeur te worden. Dat ik nu vaak vijf dagen per week van huis ben, is niet erg. Of het nu zomer of winter is, elke avond heb ik soort campinggevoel.”

Leven als vrachtwagenchauffeur op TikTok

Zoals gemeld volgen meer dan 29.000 ‘fans’ haar truckers-avonturen op TikTok. „Toen ik voor Zeeman ging rijden, stroomden de volgers opeens binnen. Hartstikke leuk hoor, daar niet van, maar het verbaasde me wel. Blijkbaar verwachtte bijna niemand dat de winkels ook in bijvoorbeeld Spanje zitten. En dat mensen mijn werk dat ik als vrouw doe interessant vinden. Door TikTok heb ik ’s avonds iets te doen in de vrachtwagen. Verder doe ik maar wat. Vinden volgers het leuk, dan vinden ze het leuk. En zo niet, even goede vrienden.”

Wat wil Esmée in Meiden die rijden graag laten zien? „Sowieso dat meiden het werk als vrachtwagenchauffeur natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Binnen ons bedrijf ben ik de enige. En nog steeds hoor ik mensen zeggen dat ze niet hadden verwacht dat ik het zo lang vol zou houden. Het is pittig werk, maar ik wel laten zien dat – ondanks dat je een vrouw bent – je echt wel zwaar werk kunt doen. Buiten dat wil ik het werk van Zeeman laten zien.”

Esmée is best verliefd op het truckersleven: „Je bent heerlijk onderweg en hebt vrijheid. Als ik in het zonnetje door Frankrijk rijd, lijkt het net vakantie. Ik hoef niet zo nodig van negen tot vijf te werken en dan op de bank te zitten. Ja, ik zou op de vrachtwagen wel oud kunnen worden.” Enne, die gehaktstaaf mayo uit het intro? „Ik ben vegetariër, haha.”

Fabienne uit Meiden die rijden

Fabienne van de Pol is ook een opvallende vrachtwagenchauffeur uit Meiden die rijden. Zij was eerder op tv te zien in RTL Autowereld op RTL 7. Sinds een jaar rijdt zij voor transportbedrijf WOW zware ladingen bouwmaterialen door heel Nederland. In een bakwagen met aanhanger én laadkraan. Net als Esmée is Fabienne model en nog behoorlijk serieus ook. Sterker nog, later dit jaar is zij te bewonderen tijdens de finale van de Nederlandse Miss World-verkiezing. Heeft naar eigen zeggen „adhd, ik stuiter alle kanten op” en wilde als kleine Fabienne politieagente worden.

Waarom dacht Fabienne ‘ja tof, in dat Meiden die rijden wil ik wel’? „Bij elke bouwer waar ik kwam, werd me gevraagd of ik aan het programma meedeed. Ik hoorde het zo vaak dat ik me voor het tweede seizoen heb opgegeven.” Gek is dat niet. „Want”, zo zegt ze, „alles waar benzine, diesel of olie in kan en waar rook uit komt, vind ik machtig. En mijn vader is chauffeur. Of ik een trucker in hart en nieren ben, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar op dit moment vind ik het ’t allermooiste wat er is.”

Truckergirl lost hele puzzels op

Powned kondigt Fabienne aan als avontuurlijke truckergirl. „Daar kan ik me in vinden”, zegt de Gelderse. „Niks is mij te gek. Zonder nadenken doe ik dingen. De omroep belde me trouwens toen ik met een oude kever een reis door Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Griekenland, Albanië, Montenegro, Servië en Bosnië maakte. Dus…”

Haar dagelijkse ritten als vrachtwagenchauffeur zijn voor Fabienne ook hele avonturen. Of puzzels. „Mijn werk is rijden, laden en lossen, maar ook vooruitplannen. Dat vind ik het mooie aan mijn werk, dat ik meer dan alleen chauffeur ben. Overal waar ik kom, wordt gebouwd, dus ik moet altijd vooraf uitzoeken of ik met mijn combi ergens kan komen. Kan ik met de hele combinatie achter het flatgebouw komen? Moet ik op de zaak misschien al slim laden? Of op de plek zelf overladen?”



Meiden die rijden én Nederlandse Miss World

Nog zo’n avontuur is haar deelname aan de Nederlandse Miss World-verkiezing „Da’s veel meer dan even over een catwalk lopen. We moeten richting de finale allerlei stappen maken, maar daar word ik goed bij geholpen.” Bij deze verkiezingen moeten de dames ook ergens voor staan. Fabienne staat voor vrouwenrechten „Ik heb voeding gestudeerd, dus gezondheid staat dichtbij me. Daar zou ik eerst voor staan, maar het is vrouwenrechten geworden. Omdat het zo mooi is dat je als vrouw je mannetje kunt staan in een mannenwereld. Net als ik.”

Wat wil Fabienne in Meiden die rijden graag laten zien? „Mensen enthousiast maken voor ons prachtige beroep. Het is veel meer dan een beroep, vind ik. En dat ik met dat werk ook op het podium van Miss World Nederland kan staan. Wat ik vooral wil laten zien, is dat mijn werk gewoon héél leuk is en ik wil uitdragen dat je moet doen wat je leuk vindt. En dat je voor de mannenwereld niet bang hoeft te zijn, je wordt altijd en overal geholpen.”

‘Ik zie wel wat het leven mij brengt’

Dat ze én mag autorijden en ‘een beetje met een kraan mag spelen’, vindt Fabienne aantrekkelijk aan haar truckersbestaan. „Het is nog steeds speelgoed, alleen beetje groter geworden.” Of ze ooit nog uit de cabine stapt, ze heeft geen idee. „Eerlijk gezegd kijk ik altijd wat de tijd me brengt. Vrachtwagenchauffeur worden en Miss World Nederland stonden ook niet in mijn tijdlijn. Ik zie wel wat het leven mij brengt. Dat zal het avontuurlijke ook wel vandaan komen.”

Enne, die gehaktstaaf mayo uit het intro? „Brrr. Ik eet elke avond thuis en gezond. Eten en drinken langs de weg vind ik bovendien zonde van mijn geld, hartstikke duur. Op de bouw kan ik ook een gratis bakkie koffie krijgen.” Met fluisterstem voegt ze toe: „Niet dat ik nooit patatjes eet hoor.”

Meiden die rijden is vanaf vanavond op zes woensdagen om 20.25 uur bij Powned op NPO 3 te zien. Terugkijken of het eerste seizoen nog zien? Dat kan hier.